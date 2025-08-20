La Capital | Ovación | Julio César Chávez

Julio César Chávez Jr. fue extraditado y llevado a una prisión de máxima seguridad

El boxeador fue detenido en Estados Unidos y deportado a México tras ser investigado por delitos organizados, tráfico de armas y supuestos vínculos con el Cartel Sinaloa

20 de agosto 2025 · 11:50hs
Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr., campeón mundial e hijo de la gloria del boxeo mexicano, custodiado por las autoridades de EEUU.

Las autoridades de los Estados Unidos deportaron este martes a Julio César Chávez Jr., campeón mundial e hijo de la gloria del boxeo mexicano, quien fue entregado a los agentes de la oficina del fiscal general en México. El boxeador, de 39 años, se investiga por delitos organizados, tráfico de armas y supuestos vínculos con el Cartel Sinaloa.

La extradición llevó cerca de un mes después de su arresto en Los Ángeles, donde vivió durante un largo tiempo. Según el Registro Nacional de Detenciones, el mexicano se entregó en Sonora y fue transferido bajo una fuerte custodia al Centro Federal para la Readaptación Social de Hermosillo, una prisión de máxima seguridad.

El mexicano fue entregado por las fuerzas estadounidenses y el hecho es tema de total atención en México.

El fondo judicial

El boxeador enfrentó una orden de arresto vigente desde 2023, aunque era investigado desde 2019 por diferentes causas vinculadas al tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses también habían advertido sobre supuestos movimientos de armas, municiones y explosivos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la deportación durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional. “Nos informaron que iba a llegar al país y que sería transferido a una prisión de máxima seguridad”, dijo la mandataria.

El arresto y la posterior extradición del boxeador generaron un gran impacto en México, donde su apellido tiene un gran peso simbólico.

Hijo del legendario Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos y el triple campeón mundial, Chávez Jr. tuvo una carrera irregular. Fue campeón medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre 2011 y 2012, hasta que perdió el título contra Sergio “Maravilla” Martínez en Las Vegas.

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Una por una, las nuevas apps y plataformas que llegaron a Rosario

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

En medio de la polémica, se supo que Homo Argentum tuvo financiamiento del Estado

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Leandro Lucente anticipó que aún faltan algunas pericias y aclaró que la obra sigue clausurada. Lo que se sabe, hasta el momento, sobre el fatal episodio

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Central alertó sobre la venta de entradas falsas para el clásico y pidió que la Justicia investigue

Video: Mauro Icardi le tiró un cabezazo a un hincha de Galatasaray

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Elecciones 2025 en Santa Fe: confirmaron cuándo cobran las autoridades de mesa

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Newells acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

