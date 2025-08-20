Julio César Chávez Jr. fue extraditado y llevado a una prisión de máxima seguridad

El boxeador fue detenido en Estados Unidos y deportado a México tras ser investigado por delitos organizados, tráfico de armas y supuestos vínculos con el Cartel Sinaloa

Julio César Chávez Jr., campeón mundial e hijo de la gloria del boxeo mexicano, custodiado por las autoridades de EEUU.

Las autoridades de los Estados Unidos deportaron este martes a Julio César Chávez Jr ., campeón mundial e hijo de la gloria del boxeo mexicano, quien fue entregado a los agentes de la oficina del fiscal general en México. El boxeador, de 39 años, se investiga por delitos organizados, tráfico de armas y supuestos vínculos con el Cartel Sinaloa.

La extradición llevó cerca de un mes después de su arresto en Los Ángeles, donde vivió durante un largo tiempo. Según el Registro Nacional de Detenciones, el mexicano se entregó en Sonora y fue transferido bajo una fuerte custodia al Centro Federal para la Readaptación Social de Hermosillo, una prisión de máxima seguridad.

El mexicano fue entregado por las fuerzas estadounidenses y el hecho es tema de total atención en México.

El fondo judicial

El boxeador enfrentó una orden de arresto vigente desde 2023, aunque era investigado desde 2019 por diferentes causas vinculadas al tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses también habían advertido sobre supuestos movimientos de armas, municiones y explosivos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la deportación durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional. “Nos informaron que iba a llegar al país y que sería transferido a una prisión de máxima seguridad”, dijo la mandataria.

El arresto y la posterior extradición del boxeador generaron un gran impacto en México, donde su apellido tiene un gran peso simbólico.

Hijo del legendario Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos y el triple campeón mundial, Chávez Jr. tuvo una carrera irregular. Fue campeón medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre 2011 y 2012, hasta que perdió el título contra Sergio “Maravilla” Martínez en Las Vegas.