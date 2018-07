Son cinco rosarinos que viajan con el Sub 20 a La Alcudia

Gastón Avila, defensor con gol y personalidad

Es el más joven de todos ya que solamente tiene 17 años y uno de los preferidos del Kily González. El Gato Avila, hermano del Chimi, ex jugador de Tiro Federal y San Lorenzo, asume un rol protagónico en las dos áreas. Ya que es muy rápido marcando y se destaca en el juego áereo. Además tiene buena pegada en los tiros libres y una gran eficacia en los penales, lo que ya lo convirtió, a pesar de tener edad de 6ª división, en el defensor más goleador en la historia de las inferiores de AFA de Rosario Central. Entre 9ª y 6ª lleva 32 goles en 92 partidos, un número más que llamativo para un defensor. Todavía no debutó en reserva pero el Kily lo puso en la Copa Santa Fe y cumplió.Su apellido está emparentado con el buen juego, ya que su hermano Giovani fue una de las apariciones más destacadas de las inferiores de Central de los últimos años. Aunque Francesco tiene la suficiente personalidad para forjarse su propio camino. En los primeros dos años en inferiores de AFA no mostró mucha regularidad en el juego. De hecho solo jugó 9 partidos en 9ª en 2014 y 8 en 8ª en 2015. En 2016, en 7ª, con Ricardo De Alberto como DT comenzó a mostrar calidad. Luego se fue con su hermano a Francia y volvió mucho más maduro. Ya que a su juego le agregó mucho sacrificio, lo que lo catapultó a ser una de figuras de la 5ª de Potepán que salió subcampeona.A primera vista no parece un futbolista descollante que juegue para 9 puntos la mayoría de partidos. Pero difícilmente se encuentre un cotejo en el que la actuación de Aníbal Moreno esté emparentada con un aplazo. Es un futbolista muy versátil que muestra una regularidad asombrosa para su edad y que cumple al pie de la letra con las dos funciones de un mediocampista. Cuando el partido pide ponerse el overol lo hace y cuando su rol pasa por transformarse en otra opción para conducir el ataque y darle mayor dinamismo al sector ofensivo también cumple con su papel. En inferiores de Newell's, entre 9ª y 4ª jugó 90 encuentros con 8 goles. Y tiene 3 partidos en reserva con un gol a Defensa y Justicia.Su virtud es la velocidad. Comenzó jugando como delantero y fue Fernando Lanzidei en 2016 en 5ª división quien lo trabajó para ser extremo, ya que solamente con velocidad lineal su juego se hacía muy monótono. Con el tiempo le agregó retroceso en diagonales y con gran capacidad aeróbica se transformó en un jugador mucho más completo, tanto por derecha como por izquierda debido a que maneja los dos perfiles. Lo que le dio el salto de calidad que lo llevó a ser convocado en más de una oportunidad a la selección juvenil. Lleva 107 partidos en Central (93 en inferiores y 14 en reserva). Marcó solo 13 goles pero es una rueda de auxilio permanente para sus compañeros.Si hay un delantero que vivió distintas situaciones en su paso por inferiores es Rodrigo Pasquini. Además es la prueba cabal de que cada futbolista encuentra su lugar en el mundo o se potencia con un entrenador. Y el mérito en este juvenil se lo lleva en gran parte Iván Potepán, quien pudo sacar lo mejor de él cuando lo tuvo en 8ª división en 2014 y en este primer semestre, porque no solamente fue el goleador de la 5ª que perdió la final contra Banfield, sino que se transformó en el futbolista con más goles de Central con 13 en 16 partidos. Además ahora le agregó mucho sacrificio y presiona mucho sobre la salida rival, transformándose en el primer defensor del equipo.Tras el debut con una goleada ante Venezuela por 4 a 0, hoy desde las 18.15 (hora argentina), el Sub 20 dirigido por Lionel Scaloni tendrá la segunda participación en el torneo internacional de La Alcudia cuando se enfrente a la selección de Murcia. Los juveniles volverán a jugar el viernes 3 de agosto contra Mauritania y cierran el grupo el domingo 5 del mes que viene versus India.