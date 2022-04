Somoza parece "enganchado" con una idea de juego

No solo es poco el tiempo que Somoza lleva en Central, sino que es incipiente su carrera como entrenador, por lo cual no se puede determinar ni comparar si en otro lugar jugaba de la misma forma. Por eso, un análisis ese esquema con enganche es su caballito de batalla o podría resultar también que para jugar de otra forma considera que no tiene los intérpretes necesarios. No obstante, en el esquema que está utilizando los jugadores indicados para jugar como enganche no abundan, son contados con los dedos de una mano. Es más, el mejor intérprete es Emiliano Vecchio, a quien Somoza ya quedó demostrado que le bajó el pulgar. Por eso el técnico canalla zigzaguea entre el Pupi Ferreyra y Gamba, ninguno de los dos enganche por naturaleza, menos todavía el mendocino.