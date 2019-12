Hay muchas negociaciones abiertas en Central por estos días, pero sin concreciones. Una de las que más atención despierta es la de Miguel Barbieri (Cocca pidió especialmente por él), en la que Central sí pudo haber intervenido de manera directa para allanar el camino hacia la continuidad del jugador, pero en la que, por cuestiones económicas, no pudo hacerlo. Es que el dinero que le hace falta para retener al zaguero es mucho, a tal punto que el tiempo para hacer uso de la opción ya pasó (el 30 de noviembre).

De igual forma, si hay posibilidades todavía es porque las partes ponen “voluntad”, según indicaron. Hay quienes creen que el verdadero avance que podría darse en este caso es si se concreta la venta de Duván Vergara. Los más optimistas en Arroyito sostienen que lo del colombiano podría cerrase hoy o el lunes a más tardar.

“No vamos a esperar seis meses si viene alguien hoy y pone el dinero por Barbieri”, argumentó una fuente calificada desde Racing. Es que a esta altura la dirigencia de Avellaneda parece tener en claro que el camino de la compra del pase es lo único que mantendría viva la negociación. Central armó una estrategia de seducción que contempla un nuevo préstamo con “obligación de compra” a mediados de 2020 y es algo que ya, aunque de manera indirecta, le llegó a la gente de Racing.

Las conversaciones están en marcha, tanto con el director deportivo Diego Milito como con el presidente Víctor Blanco, pero la final que Racing juega mañana contra Tigre hizo que todo se dilatara más de la cuenta.

Está claro que si Central tuviera el dinero disponible el tema se solucionaría en cuestión de minutos, pero la traba económica es crucial en esta historia. Por eso hay quienes prefieren esperar hasta el fin de semana o directamente hasta la semana que viene para ver si se concreta la venta de Vergara a América de Cali o a algún club mexicano. En ese caso, con ese dinero prácticamente en la mano los canallas podrían sentarse con Racing para realizar una propuesta con algo más de sustento.

A esta altura en Central ya dieron prácticamente cerrada la venta de Vergara más de una vez, pero ahora creen que el traspaso se concretará. En estos últimos días hubo avances y ayer se dio “un paso importante”, tal como apuntaron. ¿Qué ocurrió ayer? En principio las partes (Central y Amércia de Cali) habrían llegado a un acuerdo de palabra y hoy desde el club colombiano enviarían una oferta formal.

En realidad mañana vence el plazo para que América de Cali haga uso de la opción de compra (un millón 250 mil dólares) según lo estipulado en el préstamo (vence a mediados del próximo año) que se hizo hace seis meses.

Si eso ocurre, parte de ese dinero sería utilizado para sentarse a hablar con Racing por el pase de Barbieri.

Nombres conocidos y difíciles

En lo que hace a refuerzos, los nombres apuntados son los que se conocen. En Central hay quienes no se resignan a la posibilidad de que el peruano Christian Cueva pueda jugar en Arroyito, algo que no parece sencillo. Hasta ahora sólo hubo contactos y un “sí” de parte del volante ofensivo, pero todo dependerá de la colaboración que pueda ofrecer Santos (básicamente en el pago de una parte del sueldo), porque será clave lo que opine el futuro entrenador, tras la ida de Jorge Sampaoli. Lo de Centurión es más un anhelo de Cocca y en esa historia Central sólo podría tener alguna mínima chance en caso de que Boca no lo quiera.

Operaron a Di Pollina

Rodolfo Di Pollina fue intervenido quirúrgicamente en el mediodía de ayer debido a un problema cardíaco. Por la tarde, el club emitió un comunicado, en el que aclaró la situación del principal directivo del club de Arroyito. El texto expresa: “El presidente de la institución, Rodolfo Di Pollina, se sometió a un estudio de alta complejidad por una afección cardíaca, producto entre otras cosas, del nivel de estrés que produce la conducción de un club como Rosario Central. Afortunadamente salió sin problemas y lo pone nuevamente en funciones y también de cara al mercado de pases”.