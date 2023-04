Si Lautaro Giaccone engancha y le pega, hay peligro de gol

Lautaro Giaccone lo hizo de nuevo. El comodín que tiene Miguel Angel Russo cada vez que Central juega de local, desató la locura en el Gigante de Arroyito con un golazo. Pero no fue sorpresa. No es la primera vez que convierte así y tantos importantes. De hecho, el anterior inició esta racha positiva auriazul en un momento clave. En una de las peores producciones de local y cuando ya se veía venir la segunda derrota al hilo luego de la goleada sufrida en Junín, el juvenil que no lo es tanto sacó un conejo de la galera como lo hizo ahora ante Boca.