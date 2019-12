Si el DT actúa igual, habría otra variante

Kudelka viene realizando de a tres cambios por partido. El rendimiento decayó y el entrenador busca opciones, más allá de las obligadas por suspensión, para que el equipo mejore, algo que no consigue. El reemplazante de Gentiletti no sería la única tarea. Hubo rendimientos bajos y no es raro que el entrenador considere alterar algún que otro futbolista. El técnico sigue sin encontrar el sustituto de Jerónimo Cacciabue. Denis Rodríguez, de características más ofensivas, no rindió ante River. Teniendo en cuenta el nivel y que la lepra jugará de visitante, no es extraño que busque a un mediocampista de otras condiciones.