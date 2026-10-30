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Central tiene equipo confirmado, con una apuesta fuerte por parte de Almirón

Ante la ausencia de Franco Ibarra, el DT canalla dispuso el ingreso de Franco Cervi, quien jugará su primer partido como titular tras el regreso

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

30 de octubre 2026 · 20:20hs
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Jorge Almirón confirmó el equipo de Central que jugará frente a Sarmiento de Junín.

Marcelo Bustamante / La Capital

Jorge Almirón confirmó el equipo de Central que jugará frente a Sarmiento de Junín.

En un partido demasiado importante, Central perdió un jugador clave en la mitad de la cancha como lo es Franco Ibarra. Por eso el técnico Jorge Almirón tuvo que buscarle un reemplazante. Y después de tantas especulaciones apareció una sorpresa.

Fueron varios los nombres que se manejaron como posibles reemplazantes de Ibarra, pero Almirón finalmente se inclinó por Franco Cervi. El volante zurdo jugará de esta forma su primer partido como titular desde que llegó a Arroyito, en el último mercado de pases.

El nombre de Cervi no figuraba en el radar, justamente por esto de que nunca jugó desde el arranque. Antes de él se especulaba con la posibilidad de Julián Fernández, caída ya la chance de Giovanni Cantizano por una lesión de rodilla.

Franco Cervi jugará su primer partido como titular desde que regresó a Central.

Franco Cervi jugará su primer partido como titular desde que regresó a Central.

Es una incógnita cómo se parará el equipo, pero a priori el DT mantendría el esquema de los dos último encuentros de local, con un 4-3-3 buen definido. Si es así, Vicente Pizarro será el volante central, Alan Rodríguez jugará a su derecha y Cervi a la izquierda.

Los once de Central

Con esta confirmación por parte del técnico Almirón, Central saldrá a jugar ante Sarmiento con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro y Franco Cervi; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.

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