Si alguien bajara de un plato volador y mirara a los equipos de Central y Newell's para enfrentar hoy a Boca y River, seguramente no tendría dudas a la hora de apostarles a los ganadores. Sólo un marciano se animaría a hacerle frente a una verdad poco probable. Que los dos dieran un campanazo sería como un tiro a la Luna. Pero también se impone decirlo sin ruborizarse. Porque muchas veces en fútbol 2 + 2 no sólo no da 4, sino que suma 5. Por eso de los últimos cuatros choques hubo tres victorias canallas y un empate. Con el agregado que fueron dos eliminaciones consecutivas de la Copa Argentina en las últimas tres veces que se enfrentaron. Newell's también supo de darles golpes a River en el Monumental. El último fue en 2015 con goles de Maxi Rodríguez y Scocco, dos colosales que ya no están. Es más, esta vez Nacho jugará con la de River. Sinceramente en un partido de trámite normal y sin vuelcos impensados, no hay demasiados motivos para creer en Central y Newell's. Igual, si habría que poner las manos en el fuego por alguno, con Central hay menos probabilidades de quemarse. Nada más que eso. Por más que Boca se muestre vulnerable y River ya no sea el mismo, con eso les alcanza para ser superiores. Aunque en fútbol 2 + 2 no siempre suma 4.