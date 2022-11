"Sean eternos, Campeones de América", la serie que emociona a los argentinos

La fiebre mundialista que entrará en su punto de ebullición el próximo 20 de noviembre cuando empiece a rodar la pelota en Qatar dio origen a que varias plataformas conocidas de streaming produzcan varias series de selección argentina que dirige Lionel Scaloni. Y sin dudas la más emocionante de todas y que le hace erizar la piel, no solamente al futbolero sino a los que no son amantes de la redonda o son más hinchas de su propio club que de la selección, es “Sean eternos, campeones de América”. Esta serie fue lanzada por Netflix hace muy poco y su productor, el ex Puma Agustín Pichot, hace un minucioso recorrido del camino que tuvo desandar el equipo de Scaloni para salir campeón de la Copa América luego de 28 años en Brasil.