Se sometió a una cirugía estética para parecerse a Neymar y quedó encantado con el resultado

"Fue una cirugía diferente. Aunque los pacientes suelen traer referencias, nunca me habían pedido algo semejante. Pero Eigon trabaja literalmente con la imagen de Neymar, por lo que quería ser más parecido", dijo Fred Keim, el médico que lo operó.

Y añadió: "Fue interesante porque buscábamos un resultado que se pareciera a Neymar, pero que también fuera estéticamente agradable y coherente con su rostro".

El doble de Neymar ahora respira mejor

El médico también contó que la nariz de Oliveira era muy ancha y había una diferencia significativa en comparación con la nariz de Neymar. "Lo adelgazamos, lo hicimos más recto y levantamos ligeramente la punta. El objetivo era mejorar la función y conseguir un aspecto que recordara al ídolo, pero sin exagerar", explicó el cirujano.

Según Eigon Oliveira, la cirugía de nariz era algo que deseaba desde joven. Además de la mejora estética, el doble de Neymar asegura que ahora respirar mejor.

"Siempre quise hacerme esta cirugía desde que tenía 15 años. A los 12 me rompí la nariz. Mis mayores quejas fueron estéticas, pero también el tabique desviado y la carne esponjosa. La experiencia fue maravillosa, estoy muy satisfecho con el resultado", dijo Oliveira.

Y cerró: "Cambió mi rutina para mejor. Me siento bien, respiro mejor, ya no ronco y me considero más guapo".