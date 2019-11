Se mostró como opción

La “semana larga” por la fecha Fifa, que le dará a la Superliga un breve descanso, les servirá a los técnicos para barajar y dar de nuevo, tener otro margen ante las urgencias y repensar sus equipos. Sobre todo, cuando aún se está en la búsqueda de una formación ideal. Para Frank Kudelka vendrá bien, porque entre tanto debe encontrar al reemplazante de Julián Fernández en el medio, ya que llegó a las cinco amarillas y no podrá estar en la próxima fecha, ante Argentinos Juniors, uno de los líderes del torneo, en La Paternal. Frente a Defensa y Justicia, Brian Rivero le dio respuestas pese a que no había tenido oportunidades hasta aquí. A priori, parece erigirse como la primera opción de cara al encuentro con los bichos colorados.

Fernández recibió la amarilla a los 38’, en una tarde en la que el mediocampo fue una zona de batalla complicada, ya que el Halcón tiene allí muchos hombres de buen pie. Y ante la exigencia, el volante de Newell’s recibió castigo por la brusquedad. Incluso ya en el epílogo le cometió otra falta fuerte a Ignacio Aliseda, aunque se salvó de la segunda gracias a que Diego Abal hizo la vista gorda. De todas maneras, con esa amonestación, ya quedaba afuera del próximo partido.

La buena para Kudelka, si se tiene en cuenta que Fernández venía siendo uno de los hombres de mayor rendimiento, es que Rivero, quien entró por Mauro Formica cuando hasta aquí nunca había tenido oportunidad, se presentó de buena manera. De hecho, si bien el Gato puso el plus de haber participado en la primera jugada leprosa del partido que derivó en el penal y luego marcó el segundo gol, con Rivero en el medio Newell’s se abroqueló mejor y ganó en profundidad.

El cordobés de 23 años quitó, distribuyó y se mostró. De Rivero no se pretende lo mismo que de Formica, ya que sus características son más de marca y contención, lo que lo acerca más a Fernández y a ser buena opción ante el bicho, que también tiene jugadores de buena técnica individual.

Kudelka le dio a Rivero la primera oportunidad de jugar desde que está como DT, a los 66’, y cumplió. Claro que la lepra espera recuperar en el medio a su motor que es Jerónimo Cacciabué, quien está ausente por lesión desde la fecha 7 (precisamente desde la 9 Newell’s defeccionó en su funcionamiento) y podría estar disponible, aunque hay un aspecto insoslayable: la falta de ritmo. Justamente si algo no tiene Kudelka es apuro o improvisaciones, por el contrario es el que “busca llevar” con tiempo a sus dirigidos, más allá de las urgencias.

Hoy por hoy el conjunto del Parque no tiene nombres que le sobren para armar ese medio con volantes centrales de marca. Puede apelar a la experimentación en caso de que necesite reposicionar a otros volantes más asociados al ataque que a la marca, pero de momento Rivero se mostró. Pasó de estar lesionado a recuperarse corriendo muy de atrás (ya lo estaba al inicio de la Superliga), a actuar en reserva pero ni siquiera tener un lugar en el banco de suplentes de primera. Los 20 y algo de minutos que jugó ante el Halcón fueron un punto a favor.

Las otras novedades de Newell’s de la última fecha pasan por los que venían siendo parte del equipo y fueron “borrados” por el entrenador: Denis Rodríguez y Aníbal Moreno. Ambos volantes aparecían en el horizonte del partido ante Defensa y Justicia pero no fueron ni al banco. ¿Sorpresa? Se verá en estos días.

La Pantera fue figura y viajó

El portugués Luis Leal era otro que no venía teniendo demasiadas chances en el equipo de Frank Kudelka en las últimas fechas. Sin embargo, el entrenador decidió incluirlo como titular pese a que en el encuentro anterior, contra Talleres, no fue ni al banco. El delantero se movió en las tres posiciones del frente de ataque y fue la figura de la cancha, lo cual ahora es un “lindo” problema para el DT, quien tiene que decidir si lo mantiene en el once inicial.

“La presión de Leal no es su fuerte, sí la velocidad. Sabíamos que podía inquietar por la izquierda”, explicó Kudelka acerca de la decisión de ponerlo en cancha. Y Leal le respondió.

Esta semana la Pantera no trabajará con Newell’s ya que viajó ayer para sumarse a la selección de Santo Tomé y Príncipe, en el marco de la fecha Fifa, como lo hizo en la anterior, en la que además marcó goles. Leal jugará partidos contra Sudán y Ghana.