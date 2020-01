Se accidentó Chiquito Romero

Fue apenas un susto, pero impactan las imágenes que se difundieron sobre el estado en el que quedó el vehículo. El ex arquero de la selección argentina Sergio Romero sufrió ayer un accidente automovilístico en Carrington, Inglaterra, y si bien el vehículo quedó muy dañado, el futbolista no sufrió lesiones de consideración, según publicó el diario The Sun. El accidente se produjo en las afueras de Manchester, cuando Romero se dirigía por una autopista al centro de entrenamientos del club y su auto deportivo (Lamborghini) se despistó, rompió la protección de metal del camino y quedó destrozado entre unos árboles. Ahora se tratan de establecer las causas del accidente del que el arquero salió ileso. Las versiones indican que había niebla en el momento en que el arquero transitaba por la ruta y eso le hizo perder el control del auto, que realmente quedó en un estado tremendo.

“El Manchester United (equipo en el que juega Romero) confirmó el accidente y sostiene que el arquero no sufrió lesiones de gran consideración”, consigna el diario británico Daily Mirror.

“La parte trasera del auto deportivo fue destrozada, pero más allá del impacto que generan las fotos se lo vio salir al arquero sin secuelas más allá del susto que se llevó con la situación vivida”, añade el diario The Sun.