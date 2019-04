Nacho no viene. Al menos eso dejó ver ayer su representante Fabián Soldini. "Le queda un año de contrato (es hasta junio de 2020 y le propusieron extenderlo un año más) y está feliz en River. Creo que va a cumplir lo que le queda". Esta frase no es totalmente contundente por el "creo" que expresó. Pero sí es casi una sentencia de que todavía no es tiempo para el regreso de Ignacio Scocco a Newell's.

Además la actualidad del último goleador leproso no es buena. No por sus números en River (convirtió 28 goles en 58 partidos) sino por las lesiones. Al punto que ya tiene pasaje a Europa (sale hoy) para someterse a estudios médicos por los desgarros en fila que sufrió en los últimos tiempos. Y Newell's necesita un jugador de sus características que venga, juegue, haga goles y no falte entre los once. De lo contrario, repetiría, con la inmensa diferencia de nombres, el error de traer un refuerzo con demasiado riesgo de no acertar, como pasó en los últimos casos (con un mínimo acierto por Leal) con Oviedo, Insaurralde, Fydriszewski, Guevgeozian, Amoroso y Matos, por nombrar a los últimos delanteros.

"La secuencia de lesiones te llevan a la intranquilidad. Propusimos esto de que Nacho vaya a España y tanto el cuerpo técnico (Marcelo Gallardo) como el cuerpo médico de River lo tomaron bien", contó Soldini.

Todo lo malo para Scocco comenzó a fines de 2018, justo el 3 de noviembre (fecha de fundación de Newell's) al jugar apenas 20' contra Estudiantes. A partir de ahí sólo disputó 5 partidos oficiales (apenas 215' de los 450' del total) en el lapso de casi seis meses. Es que primero se apuró para recuperarse para llegar a la final de la Copa Libertadores frente a Boca y no lo consiguió. Apenas jugó con Al-Ain en el Mundial de Clubes (los 30' del alargue).

Ya en este 2019, el 13 de enero sufrió la segunda lesión y se perdió 6 partidos de la Superliga y volvió a jugar justo contra Newell's (entró para los últimos 28'), el 3 de marzo en el Monumental, cuando convirtió de penal (por orden del entrenador Marcelo Gallardo) el 4-1 parcial, que obviamente no gritó, del 4-2 millonario. Después tuvo otros 67' ante Atlético Tucumán, 20' en la Copa Libertadores ante Palestino de Chile y otros 70' frente a Independiente (marcó otro gol de penal), el 17 de marzo.

Y el último desgarro, también en el gemelo derecho, fue el jueves 21 de marzo en una práctica (en una pelota dividida que peleó con Pinola). Desde ahí comenzó con una recuperación sin apresurarse pero no pudo volver.

Bajo estas circunstancias, obviamente, no es el 9 que necesita hoy Newell's. Aunque nadie puede dudar de su valía y en la comparación con cualquier otro 9 Nacho gana cómodo. Pero... además le queda un año más de contrato en River y ese no es un tema menor.





Heinze y Beccacece, uno podría liberar al otro para venir

Tanto el Gringo Heinze como Sebastián Beccacece ya avisaron que cuando terminen sus participaciones con Vélez y Defensa y Justicia escucharán a los dirigentes leprosos. Se sabe que cualquiera de los dos técnicos sería bienvenido en Newell's. Y uno podría liberar al otro para arribar antes al Parque. Sería el 27 de mayo, a dos meses del inicio de la Superliga, el 26/7. La situación se daría en caso de que con sus equipos avancen en la Copa Superliga porque se enfrentarían en semifinales. Claro, podría ser antes si quedan eliminados en 8º (el 5 o 6 de mayo) o en 4º de final (el 16 de mayo).