Scaloni: "Sea como sea, el equipo siempre está, crea situaciones y defienden como leones"

Lionel Scaloni destacó a la selección pese a que reconoció que no hicieron el mejor partido, aunque le echó más la culpa a la cancha.

“Pareció el de Arabia pero no por jugar en una cancha decente con todo el respeto”, abrió el diálogo con la prensa respondiendo a la similitud del planteo inicial de Canadá con el de la derrota en el debut de Qatar.

“Menos mal que ganamos pero hubiera sido una excusa, hace siete meses que sabemos que jugábamos acá y cambiaron el césped hace dos días. Es hermoso el estadio y con sintético debe ser espectacular, pero así no se puede”.

“En el descanso metí a Leandro entre los centrales, con Acuña a un lado y Molina del otro, después otra vez empezó el rival con su dinámica complicada y tuvimos que atrincherarnos, a veces el rival no te deja y encima la cancha, pero lo importante es que se ganó”, indico el pujatense.

“Pensamos que para este partido nos podían ayudar y esa decisión tomamos, cada partido hacemos lo mismo, lo importante es que lo hicieron bien y los chicos que entraron también”, analizó Scaloni soibre los ingresos de Licha Martínez y Mac Allister.

Además aclaró que Lautaro Martínez y Julián Álvarez no comparten cancha ya que lo “que buscamos es equilibrio, como a Ángel, lo necesitamos, a quien no le gustaría que jueguen los dos, Leo. Ángel, los dos nueves y defiendo yo. Es la realidad ellos, lo entienden duele porque son dos delanteros de nivel por más vueltas que les des,. si lo encontrás te aplaudo”, bromeó con la cronista ejemplificando el porqué de la decisión sobre Julián y el Toro.

“Lo importante es que al final sea como sea, el equipo siempre está en un partido feo, extraño dan siempre lo que se pide. crean situaciones de gol, defienden como leones. Lo negativo tengo que ver bien las situaciones para tomar decisiones. No diría que fue un buen partido, pero si uno acorde al campo de juego y lo que presentó el rival”, explicó sobre las dos caras de su equipo.

“Uno prepara un partido para recibir entre líneas con Alexis, Leo y Ángel, la cancha no estaba para eso, se sentían inseguros. Teníamos afuera con los laterales y metimos atrás Leandro (Paredes) y hacemos salida de tres, fue lo mejor. Esos minutos con Alexis llegando tuvo situaciones de gol. Estábamos jugando bien, la realidad no se podía hacer mucho más con esa cancha en esos minutos lo hicimos bien”, cerró el DT quien evaluó como muy positivo el debut con triunfo a pesar de que el funcionamiento no fue el esperado.