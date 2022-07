Javier Sanguinetti se quejó del foul previo al gol y del resultado

Cuando se lo consultó si le parecieron bien los 6 minutos que adicionó el árbitro Espinoza, comentó: “Si fueron pocos o muchos los minutos que agregó el árbitro no soy quien para decirlo. Contra Patronato dieron 8 minutos. Tampoco me gusta hablar de los árbitros. En este tipo de partidos en los pequeños detalles es donde se hace la diferencia”.

Sanguinetti continuó: “En el complemento nos faltó poder jugar. Los clásicos no se analizan. O se disfrutan o se sufren. Hay que tomarlo con hidalguía y no puedo reprocharles nada a mis jugadores porque en todo momento fuimos en busca del arco rival. Me parece que fuimos los que propusimos y no me parece justo el resultado. “Si se analiza el tiempo neto que se jugó en el segundo tiempo quizás sea el de menor tiempo. Pero no hay que poner excusas cuando se pierde y es difícil hacer un análisis cuando uno todavía no pudo digerir la derrota”, finalizó.