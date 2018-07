Sampaoli descansa en Casilda con un futuro incierto

Desde el mismo momento en que Ovación publicó durante la cobertura en Rusia qué podía pasar con la continuidad de Jorge Sampaoli al frente de la selección argentina, todos los pasos que se fueron dando no hicieron más que confirmar lo bien rumbeada que estaba la información. Incluso, antes de lo esperado, ayer quedó pautada para el martes la reunión entre Claudio Tapia y el todavía entrenador del seleccionado. En ese encuentro, el presidente de la AFA le insistirá al Zurdo que dé un paso al costado porque ya no tiene el apoyo de nadie. Está solo en serio. Mientras tanto, Chiqui no se quedó con los brazos cruzados desde que está en Argentina y ya arrancó con el operativo mediático para hacerlo renunciar. No es casualidad que se dieran a difusión pública los números del contrato que firmó el casildense. Ahora ya todo el mundo sabe que Sampaoli cobra un salario mensual cercano a los 180 mil dólares, que le rindió mucho más que eso por la apreciación que tuvo la divisa estadounidense desde junio de 2017, fecha en la que se selló el vínculo hasta Qatar 2022. Claro que si de algo no tiene la culpa Sampa es que el dólar se la haya pasado corriendo de una cotización a la otra en los últimos tiempos.

Todavía no se sabe en qué lugar se desarrollará la cumbre entre Tapia y Sampaoli. Lo que sí es prácticamente un hecho es que se daría el martes, salvo que el Zurdo quiera adelantarla y se vuelva antes de su descanso en Casilda. El entrenador llegó ayer a su ciudad natal con el plan de refugiarse cerca de sus seres queridos y tratar de respirar un aire menos tóxico cerca de quienes conoce de toda la vida. En principio, el cónclave será un cara a cara entre el presidente de la AFA y el técnico. No está previsto que participe Daniel Angelici, quien se encuentra en Inglaterra, ni tampoco Fernando Baredes, el representante del Zurdo y hombre de confianza a la hora de arreglar y rescindir vínculos contractuales.

Esta vez no será una reunión similar a la que mantuvieron durante las casi 15 horas de vuelo de Moscú a Ezeiza. Irá al grano y esperará que Sampaoli recapacite en estos días y finalmente revea la posición de no dar un paso al costado.

Mientras espera el encuentro, Tapia empezó a sondear a su reemplazante, más allá de que tiene decidido que no pagará los casi 9 millones de dólares de indemnización que le costará si lo echa ahora a Sampaoli. Tiene otra carta a mano, aunque no es la que lo convence. Y es rescindir el vínculo después de la disputa de la Copa América 2019 en Brasil y, en ese caso, la cifra de la rescisión bajará considerablemente a 1.500.000 de dólares. De cualquier forma, el nombre que a Tapia le anda dando vueltas por la cabeza para la sucesión es el de Mauricio Pochettino, actual entrenador de Tottenham de Inglaterra. El emisario que tiene encomendado seguir los pasos y averiguar el estado de situación contractual del ex defensor de Newell's es nada menos que Daniel Angelici, quien se encuentra en Inglaterra por cuestiones personales, pero igual le dedicará algo de su estadía londinense a la misión de tantear al posible reemplazante del Zurdo.

Angelici fue uno de los principales impulsores de contratar a Sampaoli. Pero viendo que al DT se le fue todo de las manos durante el Mundial, ahora está enrolado en lo que piensa Tapia. También está de acuerdo en que la AFA no puede abonar semejante suma para liberar a Sampaoli. Tratará de hablar con Pochettino para ver si se puede avanzar en algo. El ex jugador rojinegro acaba de renovar el contrato con los Hotspurs hasta el 2023, pero ese vínculo cuenta con algunas cláusulas liberatorias. Una de ellas es si aparece la posibilidad concreta de dirigir a la selección argentina, siempre y cuando estén dadas las condiciones que quiere el propio entrenador. También Pochettino podría rescindir el acuerdo si existe la chance de conducir Real Madrid o PSG. Para sacarlo del club inglés hay que poner una montaña de plata que la AFA hoy no estaría en condiciones de asumir. Precisamente por eso Angelici buscará entrar más en detalles del arreglo que existe con Tottenham y luego se decidirán los pasos a seguir. No será tarea sencilla tener alguna punta sobre el tema porque Pochettino siempre se mostró inflexible a la hora de hablar con un equipo o selección mientras el técnico está en funciones. Y, por más que sea la selección argentina, no hará ninguna excepción al respecto.