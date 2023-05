Para Miguel Angel Russo, "hoy Central es un equipo difícil para cualquiera"

La cautela discursiva que caracteriza a Miguel Angel Russo no se rompió en absoluto en la larga charla que le cedió a Ovación. Pese a ello, el DT canalla no dudó en afirmar que de aquel primer partido ante Argentinos Juniors a este contra Platense, notó una clara evolución del equipo y eso es lo que lleva a pensar que “hoy Central es un equipo difícil para cualquiera”. Distendido y predispuesto al diálogo, Russo destacó el buen ambiente en el que se trabaja diariamente y en el que mucho tiene que ver “el cumplimiento que el club tiene con los jugadores”. La segunda mitad del torneo que se viene, el desafío del a Copa Argentina , la fortaleza de la localía, las reacciones que tuvo en un par de partidos, algunos de los tantos temas sobre los que sobrevoló el entrenador.

Seguro, pero este es un juego en el que los errores existen y los jugadores son humanos y los pueden cometer, pero sí veo que vamos achicando el margen de error. Por ejemplo, Kevin (Ortiz) después de la expulsión entendió algunas cosas y hoy hasta juega de otra manera. Pero no sólo él, sino que el resto también va comprendiendo cosas en el día a día.

¿Qué cosas tuvo que aprender Ortiz por ejemplo?

Y... que de pronto en la mitad de la cancha no todas son última pelota, en las que tenés que trabar o luchar. A ver, si no llegás, en lugar de ir abajo, empujá, porque si vas siempre abajo estás expuesto a una infracción mayor. Son pequeñas situaciones de las que van aprendiendo.

¿Siempre te gustó cómo jugó el equipo?

No, pero creo que fuimos de menor a mayor e incluso ahora tenemos todavía ciertos desniveles. Pero sí estoy seguro que vamos creciendo permanentemente y es lógico que a medida que pase el tiempo nos vayamos afianzando.

Russo2.jpeg Russo valoró el cumplimiento que hay de parte de la dirigencia hacia los futbolistas, lo que hace que sólo piensen en jugar. Virginia Benedetto / La Capital

En la pretemporada dijiste la frase “Central es ganar”. ¿En ese sentido creés que las expectativas se están cumpliendo?

Me parece que marcamos una diferencia importante de local y de visitante también fuimos de menor a mayor. Pero insisto, no podemos quedarnos con lo que tenemos.

¿Y ese crecimiento del equipo lo notas sólo en la cancha o también en el día a día acá en Arroyo Seco?

Mirá, en el día a día registro todo. Durante la semana trabajamos muy bien, los jugadores me demuestran compromiso y eso nos lleva a evolucionar primero en la preparación física, después de haber arrancado un poco más tarde que el resto, y después en lo futbolístico, con niveles que se van emparejando.

>>Leer más: Russo espera por Montoya para definir esquema y equipo

En esto de haber arrancado más tarde, ¿sentís que hicieron el trabajo correcto y que rápidamente pudieron emparejarse al resto física y futbolísticamente?

No hicimos nada raro y teníamos la ventaja de conocer el club. Creo que eso nos ayudó un montón. Tratamos de mejorar el predio, que es algo que consideramos esencial y después, lo de la evolución de los jugadores se da también por el hecho de jugar un solo torneo. Ahora empezaremos con el tema de Copa Argentina, pero nos gusta jugar y competir.

A esta altura del torneo superaron la performance del torneo pasado y también de los dos anteriores. ¿Era una de los objetivos?

Es una de las premisas que tenemos porque siempre es importante sumar para alejarte de lo del promedio y enfocarte en otras cosas. Hay una cantidad de puntos necesarios que aspiramos a sacar porque el club venía de otra situación. Una vez que lográs ese primer objetivo, la cabeza sola te va llevando a otras cosas.

Ya en la pretemporada hablabas de que la situación con el promedio no te gustaba para nada.

A ver, un club como Central no debería atravesar ese tipo de situaciones, por eso buscamos mejorar día a día. Si seguimos compitiendo de esta forma lo demás vendrá solo. La dirigencia, con Gonzalo a la cabeza, está haciendo un esfuerzo muy grande, los chicos están contentos por el cumplimiento que club tiene hacia ellos y todo eso ayuda a que no pensemos en otra cosa más que en jugar.

¿La idea es nunca sacar los pies de la zona de copas?

La única manera de encarar todo esto es partido tras partido, acá no hay proyecciones a largo plazo. Por ejemplo, se viene Vélez, que no llega del todo bien, pero no por eso vamos a pensar que es un partido sencillo. Todo lo contrario.

Russso.jpg El técnico canalla valoró la fortaleza que su equipo logró en condición de local. Lo considera esencial para una buena campaña. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Hay jugadores que no vienen teniendo demasiada continuidad, ¿eso porque encontraste rápidamente una base del equipo?

Muchas veces el buen nivel del equipo se alcanza haciendo la menor cantidad de cambios, pero no es sencillo. Acá en Central un día pasás de merecer el cielo a otra cosa totalmente distinta, por eso ante todo tratamos de mantener la calma e ir partido tras partido, lo que te lleva a la evolución permanente. Intentamos no salirnos de eso.

En esto de merecer el cielo o el infierno, hasta el partido de Talleres venían se siete sin perder, pero tras la derrota se empezó a hacer la lectura, indiscutible por cierto, que llevaban tres sin ganar.

Pero Central es así. Por eso me puso contento que en el último partido, diez minutos antes del final la gente estuviera tan tranquila, porque es algo que no ocurre habitualmente. Y uno como conductor de grupo se da cuenta de ese tipo de situaciones. Creo que hoy Central es un equipo difícil para cualquiera.

¿Seguís lamentando mucho esos cuatro puntos que se les escaparon contra Tucumán y Boca?

No, para nada. Sí me detengo en los errores que cometimos, pero hubo otros que empatamos o ganamos sobre la hora. Por ejemplo en Tucumán quedó que fue por un error de Montoya, pero la pelota le pegó a dos jugadores nuestros antes de entrar y ese es el análisis más profundo que debo hacer.

¿Por qué la buena producción de local y los altibajos de visitante?

Lo esencial en una buena campaña es la localía, porque de visitante siempre cuesta un poco más. Ojo, no hay nada que te garantice ganar de local porque el fútbol argentino es una ruleta rusa en ese sentido, pero confío plenamente en lo que tengo, en lo que hacemos o podemos hacer y no nos desentendemos de nuestra competitividad.

¿La segunda mitad del torneo será más compleja que la primera?

Y, no me quiero contradecir con lo que te estoy diciendo sobre que es partido tras partido, por eso pienso que es la primera fecha y después la segunda, lo mismo que la vigésima y la vigésimo primera.

Te pregunto porque en esta segunda mitad se vienen rivales que están peleando arriba.

Sí, pero para los demás nosotros también somos difíciles. Uno tiene un respeto por todos y sé que lo que viene va a ser mucho más difícil de lo que ya hiciste. Por eso no nos podemos quedar con lo que hicimos porque te aparecen las lesiones, las suspensiones.

¿Qué viste en Giaccone, que fue una de las apariciones más explosivas y que pudo asentarse?

Hablé mucho con la gente de Ferro y un día lo llamé para decirle “te venís a la pretemporada con nosotros”. Ya lo teníamos decidido, sobre todo porque es un chico del club, pero más allá de lo que hizo tiene mucho por progresar todavía.

¿La Copa Argentina forma parte también de ese paso a paso del que hablás o en cierta forma te ilusiona por formato de competencia?

Me gusta jugarla, pero ojo que la Copa Argentina tiene un millón de sorpresas eh. No te podés dormir porque es un torneo en el que a diferencia de otros se nivela el rendimiento de los equipos y hay que estar preparados también para eso. Ojalá podamos arrancar bien.

Russo3.jpeg Russo dijo que la Copa Argentina es una competencia que le gusta, pero que no irá en busca de una revancha por lo sucedido en 2014. Virginia Benedetto / La Capital

¿No sentís que te tiene que ir bien para tratar de sacarte la aquella espina de 2014?

No, en Central hay que buscar siempre algo más, pero en lo personal no siento nada especial. A esta altura de mi vida pasé por muchas cosas y no busco nada de eso.

¿Está mal pensar que por la llave que tiene Central varios equipos importantes quedaron en el camino y que en cierta se despejó un poco e camino?

En los papeles se puede decir, pero cuando el árbitro toca el silbato empieza la verdad. Y te repito, es un error pensar que en Copa Argentina alguna vez vas a tener un rival sencillo. Sí será clave la forma en la que entendamos cómo se juega este tipo de torneos.

Sabías que te iba a suceder, pero ¿cuánto te complica la ida de Veliz a la selección?

Antes que nada estoy contento que jugadores nuestros vayan a la selección a jugar un Mundial, pero trataremos de arreglarnos de la mejor manera posible. Acá el equipo es clave y buscaremos la mejor opción. Todo lo bueno que logre Alejo le va a venir bien a él, pero también al club, lo mismo que con Gino (Infantino).

¿Tenés ya en la cabeza la cantidad y la calidad de refuerzos que le van a hacer falta al equipo?

Tan profundo no, pero obviamente ya estamos trabajando. Igual estamos en una etapa en la que todo depende de lo económico y mucho dependerá de la habilidad que tengamos junto a Gonzalo. No es fácil, en la situación en la que está Central, pedir demasiados jugadores. Es algo que sé de antemano.

Tuviste dos episodios en los que se te vio muy alterado. ¿Por qué reaccionaste de esa manera?

Antes que nada, está mal que me enoje de esa forma. Igual, no discuto por una falta, un off side porque el árbitro se puede equivocar, pero cuanto siento que me hacen algo a propósito no me gusta. Si anuncio dos cambios y tengo a los jugadores ahí parados y me hacés entrar sólo a uno, no es tan difícil y me enoja. Y en la otra mi reacción estuvo mal por donde la mires y me hago cargo, pero fue otra situación en la que hay cuestiones de reglamento que se pasaron por alto. Nadie me puede mover un jugador sin autorización del médico. Ya casi ni discuto por cosas del juego, pero cuestiones que son simples de resolver no nos pueden pasar por alto.