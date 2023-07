Russo está tranquilo: Malcorra y Ortiz trabajaron con normalidad

Vienen de quedarse afuera ante Belgrano y estarían contra Chaco For Ever, por Copa Argentina. Quintana y Coyote Rodríguez también están "mejor", según indicaron

A tres días del partido ante Chaco For Ever , por Copa Argentina . Miguel Angel Russo tuvo algunos noticias favorables en el entrenamiento del domingo, en el que prácticamente todos los jugadores trabajaron de manera normal. Las principales referencias corren para Ignacio Malcorra y Kevin Ortiz , quienes se movieron a la par del resto. Carlos Quintana también se encuentra mucho mejor, al igual que Alan Rodríguez . Todo ellos serían titulares el próximo miércoles en el Mario Alberto Kempes .

Russo sigue con atención a todos los futbolistas, pero en especial a aquellos que se recuperan de sendas molestias. Por supuesto, uno de los más relevantes para el equipo es Malcorra, quien viene de quedarse afuera del partido ante Belgrano por una sobrecarga. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió preservarlo para que llegue al ciento por ciento al choque contra Chaco For Ever .

Ignacio Malcorra no viajó a Córdoba para el partido ante Belgrano

Algo similar sucedió con Quintana, quien fue reemplazado en el entretiempo ante Belgrano (Russo sabía que en el complemento lo iba a tener que sacar y prefirió hacerlo en el entretiempo para no gastar una ventana). De no mediar imprevistos tiene un lugar en el equipo. Y también se mostró “mucho mejor” el Coyote Rodríguez, otro de los que no pudo completar los 90 minutos el pasado viernes, aunque su salida fue sobre el final.