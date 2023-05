Russo espera por Montoya para definir esquema y equipo

Pese al claro triunfo del pasado domingo, para Miguel Angel Russo no es una semana sencilla de cara a Vélez, porque tiene demasiadas cosas por resolver en pocos días y una de sus preocupaciones es si Walter Montoya llegará en condiciones al encuentro del lunes. Es que a partir de la presencia o no del Chaqueño se definiría si el DT mantendrá el esquema o si lo cambiará.

Si Montoya no puede jugar, Russo se verá en la obligación de cambiar a los dos mediocampistas centrales, ya que Kevin Ortiz llegó a las cinco amarillas. En principio, Francis Mac Allister ya tiene un lugar entre los once, pero si el Chaqueño no llega en condiciones, el otro que se metería entre los titulares es Agustín Toledo. Y si eso ocurre es muy probable que el entrenador busque algo más de seguridad en la última línea, con la inclusión de un tercer central, que sería ni más ni menos que Facundo Mallo (Juan Cruz Komar viene de ser titular), quien ya cumplió una fecha de suspensión, al igual que Damián Martínez, quien también volvería (en lugar de Ismael Cortez).