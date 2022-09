Rugby Championship: Los Pumas recibirán a Sudáfrica en Independiente

Se cambió la sede del partido debido a que el campo de juego del estadio de Vélez no cumplía con las condiciones necesarias

Luego de una nueva inspección y de haber verificado en la mañana de este lunes que el estado del campo de juego del Vélez Sarsfield no cumple con las condiciones necesarias para la realización de un encuentro internacional, la Unión Argentina de Rugby (UAR) se vio obligada a modificar el escenario del encuentro entre Los Pumas y Sudáfrica. El compromiso del seleccionado argentino ante los campeones del mundo, por la 5ª fecha del Rugby Championship, programado para el sábado 17 de septiembre, se llevará a cabo en el estadio de Independiente, en Avellaneda.

Según informó la UAR, "hace unos días la cancha estaba en perfectas condiciones, pero luego se advirtió el deterioro, situación que no han logrado solucionar, y es indispensable cumplir con los requisitos que un espectáculo de este nivel merece y que Sanzaar (por sus siglas en inglés, South African, New Zealand, Australia and Argentina Rugby) solicita".