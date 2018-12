De no mediar imprevistos, Marco Ruben se presentará el miércoles a la tarde en Arroyo Seco para comenzar la pretemporada en Rosario Central, pero todo está dado para que su futuro esté en otro club. Hoy se habla mucho de Nacional de Montevideo, donde iría a préstamo por un año, pese a que desde el entorno del futbolista están esperando que se haga efectivo el interés de otro club de Sudamérica. Por lo pronto, desde el tricolor hay una decisión ya tomada de avanzar en las negociaciones por pedido expreso del flamante entrenador Eduardo Domínguez. De ahí en más obviamente ambos clubes deberán llegar a un acuerdo para que la operación pueda concretarse y si ello sucede los canallas se verían en la obligación de ir un busca de un centrodelantero (ver aparte).

Hoy en Central no hay jugadores intransferibles (Bauza en su momento les dijo a los dirigentes que quería retener a Caruzzo y Ortigoza) y el nombre de Ruben es uno más por el cual el club está dispuesto a escuchar ofertas. Una posibilidad es que algún club llame para comprar el pase del futbolista, pero sería la opción menos probable. Lo que hay sobre la mesa con Nacional es la chance de un préstamo.

No hubo ninguna voz oficial de Central que certificara el interés de Nacional. Algunas fuentes consultadas dejaron entrever que "algo puede llegar a aparecer en los próximos días". Sin embargo hubo quienes se atrevieron a mirar un poco más allá y aseguran de que "esta vez se puede llegar a concretar" el préstamo o transferencia del capitán.

Las pocas informaciones que trascendieron del lado de Central fueron el contrapunto de lo que se escuchó del otro lado del charco. En Montevideo se está hablando mucho también del tema y esperan que la negociación llegue a buen término. Es que hay un deseo muy grande de parte de Domínguez de poder contar con el todavía delantero canalla. El bolso jugará la Copa Libertadores e integrará el grupo B, junto a Cero Porteño de Paraguay, Zamora de Venezuela y el que se imponga en la etapa clasificatoria entre Bolívar, Defensor Sporting, Barcelona de Ecuador, Danubio y Atlético Mineiro.

"Cuando Domínguez llegó a Nacional analizó el plantel y solicitó la contratación de un delantero. Es más, en los últimos días el técnico les pidió a los dirigentes que por favor aceleren los trámites para contratar a Ruben", fue la sentencia que se escuchó de una de las voces consultadas de la institución uruguaya.

En principio se trataría de un préstamo por un año, con opción de compra. De ser así Central se vería en la obligación de extenderle el contrato a Ruben. Es que el vínculo del atacante con el club de Arroyito finaliza hoy, pero en el mismo había una cláusula de ejecución automática por parte del jugador por seis meses más, por lo que el mismo caducaría recién en junio de 2019.

De esta forma Central debiera llegar a un acuerdo con Ruben para extender el contrato, al menos por un año (hasta junio de 2020), aunque se analiza la posibilidad de que sea por un año y medio (diciembre de ese mismo año). Ese suele ser un trámite muy común, para que cuando el jugador cuando regrese de su préstamo no quede en libertad de acción.

Además, si hay algo que Ruben siempre buscó fue no irse como jugador libre, sino que Central pueda recaudar algo de dinero en una posible venta. El propio Marco habló de ese tema hace seis meses cuando se especuló con una posible salida, algo que finalmente no sucedió.

Justamente el delantero estuvo a punto de emigrar antes de que iniciara el semestre futbolístico que desembocó en la obtención de la Copa Argentina. Aquel partido en cancha de Unión ante Juventud Antoniana de Salta pareció ser el último con la camiseta de Central, pero finalmente el acuerdo con Santos no se concretó y Marco se quedó en Arroyito. Algunos meses después se dio el lujo de ser campeón con el club que lo vio nacer.

Desde lo futbolístico el año que hoy termina no fue el mejor de Ruben. Con un par de lesiones en el medio, el capitán no pudo volver a ser aquel de los primeros años de su regreso, en 2015. De hecho convirtió apenas dos goles en los últimos 12 meses: en el 1-1 ante Estudiantes, por la última fecha de la Superliga 2016/17, y en la victoria por 6 a 0 (de penal) contra Juventud Antoniana, por Copa Argentina.

Por sí o por no esta historia de Ruben debiera definirse cuanto antes. Todo parece indicar que en esta ocasión se concretaría la salida de Marco de Central.