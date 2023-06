Rosario, lista para recibir a la selección argentina de futsal

“Estamos muy contentos de ser parte de la organización de un evento de jerarquía internacional conjuntamente con la AFA, donde se enfrentarán la selección argentina comandada por Matías Lucuix y el combinado de Vietnam dirigido Diego Guistozzi, campeón en el 2016. La jornada de esta disciplina tendrá una previa de lujo con el choque de nuestra selección rosarina y el similar de Argentina. Esta realización del evento forma parte de la promoción de la disciplina y creo que es una oportunidad para demostrar, no solo nuestra capacidad organizativa, sino el potencial de nuestra liga, la pujanza de nuestro clubes y la calidad de nuestras y nuestros deportistas en esta disciplina”, dijo Mario Giammaría, presidente de la Rosarina de Fútbol, sobre la gran jornada que tendrá el futsal en Rosario.

futsal.jpg Viene a Rosario. El técnico Matías Lucuix dará una conferencia de prensa el lunes a las 19.30, en la sede de la Rosarina.

En cuanto al plantel albiceleste, ayer entrenó en el predio de Ezeiza bajos las órdenes del preparador físico Esteban Pizzi. El técnico brindará una conferencia de prensa el lunes , en la sede de la Rosarina, a las 19.30.

Los convocados del seleccionado para los dos encuentros ante Vietnam son: Nicolás Kravetzky (Barracas Central), Matías Starna (Peñíscola), Lucas Bolo Alemany (Córdoba Fútbol Sala), Sebastián Corso (Industrias Santa Coloma), Dylan Vargas (San Lorenzo), Nicolás Lachaga (17 de Agosto), Luciano Gauna (Peñíscola), Santiago Rufino (Industrias Santa Coloma), Agustín Plaza (Peñíscola), Juan Pablo Cuello (Boca Juniors), Pablo Vidal (L-84 -Italia-), Agustín Raggiati (Noia Portus Apostoli), Constantino Vaporaki (Catania), Leandro Altamirano (Noia Portus Apostoli), Nicolás Rosa (Noia Portus Apostoli), Maximiliano Rescia (Anderlecht F.C) y Angel Claudino (Valdepeñas).

Entradas

Las entradas para este evento están disponibles en la sede de la Asociación Rosarina de Fútbol, San Lorenzo 848, así como en todos los clubes de futsal afiliados a la institución y también a través de Cuna de Futsal. Las mismas tienen un valor único de $2000.

Es importante destacar que todos los jugadores de 8ª, 9ª y 10ª que participen en el futsal de la ARF, llevando el carné de jugador ingresan gratis, siempre y cuando sean acompañados de un mayor.

A su vez, el mayor no puede ingresar con más de un niño. Además, no se permitirá el uso de credenciales. Por su parte, menores de 5 años no abonaran entradas.

chicasssss.jpg Listas. El seleccionado femenino de la Rosarina se prepara para recibir a la Argentina.

En la previa jugarán las chicas

En el marco de la gran jornada del futsal que se disputará el martes en el estadio cubierto de Newell’s, la selección rosarina de futsal femenino tiene todo confirmado para enfrentar al seleccionado argentino. El cuerpo técnico confirmó la nómina de 15 jugadoras del ámbito local. El partido entre ambos seleccionados se jugará a partir de la 17.30, preliminar del choque entre la selección argentina ante Vietnam a las 20.

Con un clima de fiesta, el futsal y las chicas otra vez serán protagonistas en un espectáculo de suma importancia. En ese contexto los encargados del plantel dieron a conocer la convocatoria del plantel, en las que se encuentran jugadoras pertenecientes a equipos que participan en el femenino A y B, y varias futbolistas fueron parte de planteles campeones de torneos de Rosarina en la temporada 2022.

Lista de convocadas: Julia Borgnino (Newell’s), Verónica López (Horizonte), Bárbara Iglina (Horizonte), Rocio Galarza (Central), Yanina Latanzzi (Newell’s), Carolina Sironi (Horizonte), Maria Varayoud (Horizonte), Aylin Benitez (Newell’s), Agustina Diaz (Newell’s), Brunella Piccini (Sagrado Corazón), Sofía Antepara (Banco), Sofía Masseto (Remeros), Mariana Semino (Horizonte), Jezabel Díaz Nero (Newell’s) y Agustina Coria (Sagrado Corazón). Cuerpo técnico: Pamella Pontelli y Marcos Parma, Sol Vallejos (preparadora física), Bruno Parma (entrenador de arqueras) y Joaquín Vizcarra (kinesiólogo)