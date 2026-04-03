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Rosario Central vs. Atlético Tucumán por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

El Canalla buscará recuperarse de la derrota ante Independiente Rivadavia y recibirá al Decano. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

3 de abril 2026 · 12:52hs
Rosario Central vs. Atlético Tucumán por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central recibe a Atlético Tucumán en el estadio Gigante de Arroyito por la 13ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Decano de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Central vs. Atlético Tucumán

El partido correspondiente a la Zona B entre Central y Atlético Tucumán será este sábado 4 de abril, desde las 21, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Nicolás Ramírez, mientras que Héctor Paletta estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Atlético Tucumán

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Decano será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

TucumanLV
El último enfrentamiento entre Central y Atlético Tucumán fue empate 0-0 en 2025.

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Leer más: En Central hay algo que se extraña mucho: los goles de un Veliz que tiene el arco cerrado

Posibles formaciones de Central y Atlético Tucumán

Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Luca Raffin, Alexis Soto y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Pol Fernández y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso e Ignacio Galván o Juan Infante; Javier Domínguez; Renzo Tessuri, Ezequiel Ham, Franco Nicola y Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

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