Rosario Central vs. Atlético Tucumán por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

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Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto
Policiales
Santa Fe aparece en una red de contrabando de neumáticos con cifras multimillonarias
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Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo
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Incendio impactante bajo la lluvia: un auto quedó destruido en la zona oeste
La Región
Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos "inmediatamente"
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Tregua breve: cesó el alerta por tormentas en Rosario tras un viernes muy inestable
politica
Créditos del Banco Nación: presentaron una denuncia penal para investigar a legisladores y funcionarios
Economía
Un salto estratégico hacia mercados de alto valor y tecnología de punta
La Ciudad
Ópticas de Rosario, en alerta por atrasos de Pami: "Lo nuestro es apoyo social a los jubilados"
La Región
Autovisión en Funes: una jugada que empieza a mover el tablero
La ciudad
La lluvia obligó a suspender el Vía Crucis personificado en el Monumento a la Bandera
La Ciudad
Semana Santa salvó a las pescaderías de la ciudad: "Crecieron las ventas"
Ovación
Primera C: Leones FC va por más y Central Córdoba busca recuperarse en Villa Devoto
La ciudad
Fin de semana largo bajo agua: alerta amarillo por tormentas que contempla varias jornadas
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Central Córdoba vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
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San Cristóbal: "Fue un hecho que tuvo cierta planificación, la investigación sigue"
La Región
Desesperado pedido de una familia de Roldán, rehén de una colmena de abejas en su propia casa
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Asociación Rosarina de Fútbol: se juega una nueva fecha en sus tres categorías superiores
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Central: Di María y otras bajas de peso entre los citados para recibir a Atlético Tucumán
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Zona oeste: detuvieron a un hombre que estaba disparando desde la terraza de su casa