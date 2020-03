Rodrigo Rey: "Newell's tiene mucha jerarquía"

Rodrigo Rey sabe perfectamente a lo que se enfrentará esta noche en el Coloso Marcelo Bielsa. El parejense está listo para custodiar de la mejor manera el arco de Godoy Cruz, que viene a los ponchazos más allá del resonante triunfo que obtuvo días atrás ante Vélez. La historia de hoy será diferente. Y el referente del Tomba es consciente del calibre del rival. "Newell's tiene jerarquía pese a que hoy en día tiene varios jugadores que no podrán estar por diversos motivos. Pero en líneas generales cuenta con un buen plantel y por eso está haciendo un gran torneo. De hecho sabemos que tenemos un duro partido por delante", argumentó en diálogo con Ovación. "Sin embargo, buscaremos cerrar esta Superliga con un buen resultado porque lo necesitamos", apuntó sin rodeos y optimismo.

¿Llegan a este partido con otro semblante tras el triunfazo que lograron ante Vélez?

Sí, obviamente que luego de una victoria como la del otro día te permite encarar lo que vendrá con otro ánimo y perspectiva. Hay otro clima también. Nos vino bien ganar porque ahora deberemos visitar a un rival complicado como es Newell's, donde en su cancha se hace fuerte. Sin embargo, buscaremos cerrar esta Superliga con un buen resultado porque lo necesitamos.

¿Cómo toman el hecho de que desde que se reinició la Superliga vienen sufriendo altibajos? ¿Hablan con el grupo?

Lo primero es que tenemos claro es que ante Newell's deberemos sumar como sea para cerrar la campaña con un poco más de puntos y de la mejor forma para luego incursionar de la mejor forma en la Copa de Superliga, que será importante porque anhelamos sumar muchos más puntos. Si bien tenemos un plantel con varias caras nuevas, lo cierto es que intentaremos afrontar el próximo torneo mejor que esta Superliga, que no fue buena.

¿Imaginaste que al volver de México te ibas a encontrar con este escenario?

Sabía claramente muy bien a lo que me iba a enfrentar, sea desde lo personal o colectivo. Es que estando en Grecia o México siempre estuve cerca del plantel. También tenía en claro que este final de torneo iba a ser realmente duro porque nos tocaba enfrentar a los equipos que estaban bien arriba como River, Lanús, Boca o Vélez por citar algunos. No era nada fácil el desafío, pero decidí volver por todo lo que representa este club. Es por eso que quería colaborar desde adentro. Ahora hay que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

¿Qué tiene Godoy Cruz como para ganarle a Newell's?

Lo mismo que se vio contra Vélez. Es decir, somos un equipo duro y con unas ganas tremendas de revertir este momento. Godoy Cruz trata de cerrarse bien para después tomar y sacar ventajas de las situaciones que generamos. Jugamos así porque nuestra realidad nos obliga a hacerlo. Es por eso que buscaremos cortarle el circuito de juego a Newell's, que tiene a su vez cuenta con un buen plantel.

¿Hay algo que te llame más la atención del equipo rojinegro, que tiene como máximo emblema a un gran jugador como es la Fiera Rodríguez?

Sin embargo, nosotros nos apegamos a nuestro plan como para poder obtener un resultado favorable.

¿Les vino bien hacer base en esta ciudad tras la victoria con Vélez en Liniers?

Totalmente. Esto nos permitió trabajar y no sufrir desgastes extras con los viajes. Entrenamos muy bien en el estadio de Central Córdoba y considero que haremos un buen partido.

¿Godoy Cruz tiene presión como la que hay en Rosario por la situación que atraviesa o los jugadores son los únicos que se la autoimponen?

Lógico que no es la misma presión que se siente y se vive en esta particular ciudad, que la conozco muy bien desde adentro porque integré el plantel campeón de Newell's 2013 y además soy de Las Parejas. Pero a todos los hinchas, plantel, cuerpo técnico y dirigencia no les agrada ver que las cosas no nos salen. Todos buscamos que la situación cambie. Y a eso apostamos y trabajamos muy duro en cada semana. Por eso, desde el lugar que me toca, solo tengo palabras de agradecimientos hacia el hincha del Tomba por estar siempre a nuestro lado apoyando y bancando en todo momento.

¿Se te cruzó en algún momento por la cabeza volver a Newell's, ya que ahora tenés experiencia y siempre rendiste en el arco de Godoy Cruz?

Sin dudas y claramente que sí. Por qué no pensarlo si esta es una ciudad muy linda donde además se vive el fútbol de manera muy particular y pasional como lo siento y vivo. Ni hablar que Newell's es un club muy lindo.

¿Haber sido compañero de Peratta, quien ahora es el director deportivo, te hace un guiño en un futuro para volver?

No sé. Pero sí es cierto que el Flaco me conoce porque fuimos compañeros. Entrenábamos juntos al Patón (Guzmán) y mantengo hasta el día de hoy una buena relación. Lo mismo que con Pablo Pérez, Heinze, Maxi (Rodríguez) o Lucas (Bernardi). Peratta sabe lo que uno es, pero en esta profesión nunca se sabe qué pasará a corto o largo plazo.

Terminás de nombrar a grandísimos jugadores que salieron campeones en 2013. Como integrante de ese impresionante plantel, ¿el título se valora más con el paso del tiempo?

Como joven integrante de ese gran plantel solo tengo gratos recuerdos. Vivimos un año muy bueno a nivel deportivo e institucional que se coronó con un título, que se disfruta siempre mucho por cierto.

Además jugaban muy bien. Era de paladar negro el juego que hacían de la mano del Tata Martino.

Sí, era raro ver un equipo en nuestro fútbol que jugara así. Pero fue posible y se jugaba realmente muy bien.