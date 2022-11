Rod Stewart rechazó una fortuna para cantar en el Mundial

El músico británico Rod Stewart reveló que le ofrecieron 960.000 euros, pero que no quiso ir a un país que rechaza la homosexualidad

Rod Stewart no quiso ir a cantar al país donde se hará el Mundial.

"Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé" porque "no está bien ir" a ese Mundial, dijo Rod Stewart al diario británico "The Sunday Times" en una entrevista en la que le preguntaron sobre la falta de derechos de los homosexuales en Catar.