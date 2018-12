Lo primero que hizo Fabián Rinaudo cuando agarró el micrófono fue darle "las gracias al presi (Rodolfo Di Pollina) y a Mauro (Cetto, (director deportivo)". Luego fue desmembrando sus primeras sensaciones como jugador canalla. "Desde varios mercados ya me venía buscando y sondeando Central. Esta vez la historia fue otra. No fue fácil mi salida de Gimnasia, pero se pudo dar. Es un nuevo desafío y una nueva casa. Espero estar a la altura de todo Central, de todo este pueblo", expresó Fito a modo de prólogo. Luego confesó: "Vengo a sumar y aportar lo mío. Lo más importante fue el interés del club. Fueron (los dirigentes) en busca de algo y lo consiguieron. Espero adaptarme lo más rápido al grupo y al equipo. Vengo a ser protagonista", sostuvo el volante, quien ayer firmó contrato por los próximos dos años y medio con la entidad auriazul y "aún no hablé con Bauza".

Llegó al Gigante de Arroyito pasada la media tarde y se atrincheró rápidamente en una oficina. Fito permaneció como una hora charlando sin pausa ni prisa con algunos directivos y empleados del club. Luego encabezó la presentación oficial, que muy fue breve.

"El interés de un club despierta por sí solo un interés de uno mismo. Hace varios mercados que había un sondeo, pero este fue el más preciso y por eso estamos acá. Fueron incisivos (dirigentes de Central), dijeron queremos a éste y acá estamos", desprendió con total honestidad Rinaudo en la improvisada rueda de prensa desarrollada en el salón Centenario del estadio mundialista.

El experimentado mediocampista luego confesó mirando firme que "por ahí jugar la Copa Libertadores era una cuenta pendiente que tenía a nivel personal. Hoy me traen para enfrentar este desafío, que es muy grande a nivel deportivo y personal como también grupal e institucional".

Además deslizó sin dudar: "Vengo a ser protagonista. Sea en cada partido o entrenamiento. Espero aportar lo mejor para que hagamos una gran Superliga, una gran Copa (Libertadores) y todas las copas que juguemos. Simplemente, vengo a aportar lo mío. Puede ser mucho o poco, pero siempre daré el ciento por ciento".

Claro que su arribo no fue casual en este mercado de pases. El hecho de que Central jugará la próxima edición de la Libertadores fue el principal motivo por el cual no dudó en esta oportunidad de cambiar de ciudad. De hecho, el propio jugador así lo afirmó sin ponerse colorado.

"Sí, no es un detalle menor que el club donde uno va vaya a jugar una Copa Libertadores, que era una cuenta pendiente en mi carrera. No fue un factor determinante, pero sí importante para tomar la decisión (de sumarse a Central)", acotó Rinaudo mientras lucía plácidamente la camiseta alternativa canalla y estaba flanqueado por el Colo Cetto a la derecha y el presidente Rodolfo Di Pollina a la izquierda.

Fito argumentó que llegó a Arroyito para ser protagonista. Llegó para jugar, claro está. Pero por el momento no la tendrá fácil porque en el esquema táctico por el momento figuran como piezas claves e inamovibles el Colorado Gil y Néstor Ortigoza. A simple vista, no la tendrá sencillo para vestirse de titular.

No obstante, para el volante de 31 años ese no es un escollo. "Sinceramente no voy hablar de dónde o qué posiciones tendré a la hora de jugar. Vengo a sumar, esa es la verdad. En Gimnasia jugué de líbero y de zaguero central y es algo que en mi cabeza nunca estuvo. Pero lo hice. Y acá, si me toca hacerlo, jugaré en cualquier posición", argumentó.

Consultado sobre lo que representó a nivel personal que el club haya logrado salir campeón después de casi 32 años al conseguir la Copa Argentina en Mendoza ante Gimnasia, el mediocampista dijo que "esto va más allá de eso. Es importante haber conseguido un título por todo lo implica y seguramente la mochila se habrá descargado mucho en ese aspecto. Claro que para mí también representa algo porque no es lo mismo venir a una institución que acaba de lograr un campeonato que hacerlo en una que tiene la enorme presión de hacerlo. Eso a veces implica que aumente el peso en la mochila del jugador".

Y acotó: "De por sí sólo este club tiene un peso, que es jugar en este estadio con tanta gente y pasión. Sumado a eso tenía el peso de que hacía varios años que no ganaba nada. Por eso este título fue como una gran descarga para todos".

El historial de Rinaudo marca que tuvo un paso fugaz por las divisiones inferiores de Central. Fue en 2002. Luego terminó emigrando del club como otras tantas promesas en la actualidad por varios motivos, algunos de ellos pocos claros. Anoche el jugador hizo referencia a ese corto período que lució la casaca canalla, como además a esta chance de volver al pago con un respetuoso recorrido en el profesionalismo. "Estábamos con mi hermano en la pensión y luego me tocó irme. En ese momento pensé que ya estaba eso de llegar a la primera división. Pero luego apareció otra experiencia", comenzó relatando Fito con cierta nostalgia.

"A lo largo de mi carrera no pensaba en volver, salvo cuando comenzaron a realizar en los últimos mercados algunos sondeos. Es que era como que ya había pasado esa etapa. Había quedado ahí, como algo negativo. Pero más allá de eso, estoy contento con esta chance y el interés del club", sostuvo el volante a modo de conclusión.