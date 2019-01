Argumentó con una amplia sonrisa que "quería aceptar como sea este lindo desafío deportivo". Remarcó en varios pasajes de la entrevista que le concedió a Ovación que "no deseaba dejar pasar la oportunidad de venir". Claudio Riaño hizo más de lo que muchos imaginan para vestirse de canalla por los próximos 18 meses. El delantero también confesó que la charla que tuvo en la previa con Matías Caruzzo lo terminó de convencer para dejar Necaxa y mudarse a Arroyito. "Me gustaría quedarme mucho tiempo y dejar una huella en el club", acotó el punta luego del primer entrenamiento con la pilcha auriazul.

¿Con qué vestuario te encontraste ya que conocías a Caruzzo, Jonás Aguirre y al Ruso Rodríguez?

Es cierto. Me reencontré con varios amigos y compañeros que tuve en otros clubes como Boca, Necaxa e Independiente. No sólo me recibieron muy bien sino, además, me hablaron muy bien del grupo que hay. Y eso es muy importante. Porque cuando hay un buen grupo se pueden conseguir objetivos.

¿Es una ventaja llegar a un nuevo club y saber que hay amigos dentro del plantel?

Por supuesto. Lo veo así porque eso facilita muchas cosas. La integración a la entidad y la adaptación al grupo se hace mucho más rápida. Por suerte hay varios compañeros con quienes compartí vestuario en otros lados y eso me ayudará muchísimo en mi estadía en Central.

Con Caruzzo compartiste vestuario en Boca. ¿Qué te comentó de Central, ya que él conoce a la institución y vos recién llegás?

Con Mati hablé ni bien surgió la posibilidad de venir y me comentó lo bueno que está la institución y el gran grupo que existe. Me habló un poco de todo. Me dijo, además, que cuando juegan de local la cancha explota, y eso está buenísimo. También que la gente siempre está apoyando. Sin dudas, todo eso me motivó aún más para tomar la decisión de venir lo más rápido posible.

¿Se puede decir que fue clave en tu llegada?

En parte sí porque me habló maravillas del club y del plantel. Y eso es importante también. Su aporte fue muy valioso.

Jugaste en Boca e Independiente, entre otros equipos. ¿Con qué expectativas llegás teniendo en cuenta que en esta ciudad se respira fútbol?

En ese sentido sé de qué se trata todo esto. Sé cómo es Rosario, el club y la pasión que hay por el fútbol. Jugué en esos dos clubes grandes, pero Central está al mismo nivel que ellos en cuanto a exigencias, cantidad de gente en el estadio y mucha cosas más.

¿Es verdad que Caranta también te habló muy bien de Central?

Sí, es así. Con Mauri compartimos el mismo representante y cuando se enteró que venía hablamos por teléfono. De hecho, lo volvimos a hacer ayer (por el martes) y me dijo que era la mejor decisión que había tomado. Me remarcó que la gente es espectacular como también lo es el club. Me pidió que disfrute mi estadía en esta gran institución.

¿Qué te genera saber que te pidió Bauza, quien no suele darle una lista a la dirigencia porque confía mucho en el director deportivo Mauro Cetto?

Una alegría inmensa porque todos los que estamos en este ambiente sabemos muy bien quién es el Patón Bauza. A la vez es un compromiso y gran responsabilidad porque el entrenador se la jugó por mi, así que de ahora en más deberé dar lo mejor para poder rendirle dentro de la cancha y devolverle en parte esa confianza.

¿Con qué jugador se encontrará el hincha?

Soy un futbolista que juega de nueve, pero a la vez no tengo problemas de hacerlo con otro centrodelantero. Me gusta moverme por el área, aunque también puedo hacerlo hacia afuera y dar una mano en la recuperación del balón.

¿En qué momento de tu carrera te encuentra esta transferencia?

Me siento muy bien. Venía haciendo la pretemporada desde el 3 de diciembre con Necaxa, pero en las últimas dos semanas dejé de realizar fútbol porque estaba la chance de venir y la dirigencia mexicana no quería que me sucedería algo. También me agarra mucho más tranquilo a la hora de tomar algunas decisiones. Haberme ido dos años y medio al exterior me sirvió mucho para crecer en muchos aspectos. Siento que estoy en un momento óptimo.

¿Tu arribo se dio también porque Central logró cortar casi 23 años sin títulos y ya no hay esa gran presión interna que azotaba en cada torneo?

No lo vi por ese lado. En realidad, quienes estamos en el fútbol sabemos bien lo que es esta ciudad. Por eso cuando salió la chance no dudé mucho. Quería aceptar este lindo desafío deportivo. No quería dejar pasar la oportunidad y por suerte se dio. Por eso también hice mucho esfuerzo de mi parte. Quería estar acá.

¿Sabés que no todos están dispuestos a resignar medio año de contrato en el exterior para volver al fútbol argentino?

Sí, pero quería regresar porque me gustó el desafío que me planteó Central. También me gustó mucho cuando me llamó el Patón (Bauza). Eran todos indicadores para volver. No podía dejar pasar esta chance. Sentí eso de entrada.

¿Es cierto que Necaxa te quiso renovar el contrato?

Es así. Me hablaron para prolongar el vínculo, pero cuando salió esta posibilidad les dije que quería aprovecharla. Le dije que quería asumir este reto y lo entendieron. Tuve que resignar algunas cuestiones económicas, pero estoy feliz de haber elegido Central. Me siento muy bien y ahora sólo quiero consagrar mi carrera con este desafío.

Convengamos que jugar la Libertadores es un imán para todo jugador también.

Sí, es un torneo muy prestigioso. Por eso jugar la Copa Libertadores será un lindo desafío, sea a nivel colectivo como individual. Pero también tendremos Supercopa y Superliga. Hay muchas cosas importantes por disputar.

¿Con Bauza hablaste cuando llegaste al entrenamiento?

No, porque llegué justo cuando estaba por arrancar el primer partido. Es que antes tuve que ir al sanatorio para terminar un estudio y por eso vine más tarde que el resto. Quizás mañana (hoy) ya hablemos bien.

¿Estás para jugar el sábado contra Racing?

No sé lo que dirá el entrenador. Por ahí mañana (hoy) hago algo de fútbol y quién dice. Pero todo dependerá de lo que decida el Patón. Ganas me sobran, pero hay que respetar al entrenador siempre.