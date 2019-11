Retoques en dos sectores

Si hay que hilvanar el posible equipo que pondrá Kudelka en cancha el sábado, a las 21.45, frente a River se puede mencionar rápidamente que Julián Fernández regresará a la formación tras cumplir con la sanción. Pero lo más importante reside en los posibles retoques que pueda realizar nuevamente después de la floja actuación de Newell’s el lunes ante los bichos de La Paternal. ¿Luis Leal arrancó la semana previa con posibilidades? Sí, un poco por méritos propios por el empuje que le puso a sus ataques ante Argentinos y otro tanto porque Alexis Rodríguez no funcionó. Y parecería un cambio cantado, aunque teniendo en cuenta el accionar del DT no hay que descartar la opción de Albertengo.

Hay apellidos que se saben serán de la partida, salvo que surjan algunas sorpresas. Pero Alan Aguerre sin dudas será el arquero y en el fondo estarían Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo. Quizás el único que podría pelear por un lugar sería Facundo Nadalín por el uruguayo.

El sector en conflicto y a dilucidar está en el mediocampo, zona clave y de gestación de juego donde Newell’s debe elevar el rendimiento para recuperar parte del andar que tuvo en las primeras fechas. Brian Rivero no tuvo un buen desempeño, aunque está claro que no fue el principal responsable de la derrota. Pero el nombre que eligió el entrenador no logró cumplir con la tarea encomendada. Aníbal Moreno, quien el lunes quedó afuera del banco, sería una opción. Pero por ahora sólo eso.

El regreso de Fernández, uno de los futbolistas más regulares que tuvo hasta el momento el rojinegro, es un hecho y podría hacerlo por Villarruel o Rivero. De ser así tocaría sólo una pieza en el mediocampo.

Lo dicho, la Pantera Leal arrancó las prácticas como candidato a entrar por Alexis y recorrer el carril derecho. Para dar una mano en la recuperación y también meterle potencia al ataque. Mientras que Maximiliano Rodríguez, que tampoco logra imponer su jerarquía como en otras oportunidades, se ubicará por el otro sector. ¿Rodrigo Salinas? Kudelka lo eligió en los últimos juegos para ser el nueve de área y en principio podría permanecer en esa función, salvo que opte por otra táctica y ahí sí le devuelva la titularidad a Albertengo.

Todas lecturas y suposiciones que deberá resolver el entrenador en todos estos días de trabajo y búsqueda de la formación ideal para poner ante un River que llega golpeado después de perder la final de la Copa Libertadores en manos de Flamengo. Pero es River y también pelea en otros frentes. Y tampoco quiere descuidar la presente Superliga.

Hoy el plantel entrenará por la mañana en Bella Vista y sobre el mediodía hablará en conferencia de prensa el entrenador.

Mañana, venta de entradas

La venta de entradas para los hinchas leprosos estarán a disposición a partir de mañana, de 13 a 20, y el mismo día del partido desde las 14 hasta el horario del juego. También las mismas podrán comprarse a través de boleteriavip.com.ar. Cabe recordar que para este choque habrá visitantes que se ubicarán en el sector del Palomar.