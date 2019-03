Fueron casi dos dos horas de brazadas, fueron 10 kilómetros en los que siempre se mantuvo en el segundo lugar, fue en su río, fue junto a su gente y fue plata pero se llevó todos los aplausos como si hubiera llegado primera a la meta. La nadadora rosarina Julia Arino quedó en segundo lugar (1h 59m13s) tras la rival peruana María Bramont Arias (1h 55m36s) y delante de la brasileña Peree Aricia Fatzaun (2h00m01s), entre 13 rivales.

Los resultados se dieron en la prueba de aguas abiertas al cierre de la cuarta jornada de los IV Juegos Suramericanos de Playa. También se corrió la versión de varones: el oro quedó en Ecuador y la plata y el bronce en Venezuela.

"¡Vamos Juli!", "¡vamos Cuki!", se escuchó en cada una de las seis vueltas que recorrió la nadadora rosarina de 27 años del club Echesortu, que ayer fue "la reina de plata". Hoy Arino volverá al agua, a las 15, para correr relevos mixtos con tres nadadores más (cada uno recorrerá 1.200 metros de distancia y el sábado próximo competirá nuevamente 10 mil metros, en Santa Fe, por el clasificatorio al Mundial de natación en Corea del Sur 2019.

Arino, bronce en el Maratón Ciudad de Rosario de este año, corrió esta vez con el 21 y siempre se la vio tras la peruana, quien le sacó ventaja desde la largada. Avanzó a un promedio de 19 minutos por vuelta, según cronometraba su padre Rodolfo Arino, quien lamentó que "por falta de recursos nacionales" su hija no haya podido ingresar a los próximos Panamericanos.

"La veo bien con corriente a favor y en contra, creo que hará podio", dijo la nadadora olímpica rosarina (Munich 1972) Patricia López Muñiz, cuando recién Arino iba por la segunda vuelta.

La olímpica siguió la carrera palmo a palmo desde la playa al igual que Etel Sánchez (una de las mellizas olímpicas en nado sincronizado junto a su hermana Sofía). Alentó al igual que familiares y amigos que se fueron con una bandera que hacía mención al sobrenombre con que la bautizó el entrenador Marcelo Mosquera.

Apenas salió del agua, Arino se miró la muñeca del brazo derecho y comentó: "No sabía qué me quemaba: era el chip, pero seguí", dijo Arino antes de la premiación. Y luego, con medalla al cuello y Guazú en mano, reconoció a Ovación: "Estoy muy cansada, pero emocionada a la vez por jugar de local. Dejé todo". Y contó cómo vivió la carrera. "Nadé sola, un gran esfuerzo: en el pack, como en el ciclismo, se abre la carrera, sola todo depende de vos. Se me complicó en la quinta y sexta vueltas, pero estoy contenta por la gente que me acompañó y por todos los que hicieron posible estos Juegos", señaló.

La plata de la rosarina se dio ayer en que jugaron tanto el equipo masculino como femenino de handball. Ellos habían abierto la jornada ante Chile con bajo rendimiento y buen juego del rival (fue derrotado en ambos tiempos por 14-15 y 18-20). Pero luego el combinado albiceleste se impuso ante Paraguay por 2 a 1. Ellas, las populares Kamikazes, al igual que Paraguay, ya están clasificadas a semis (vencieron a Chile y Perú). Hoy definirán cuál se queda con el primer puesto en la fase de grupos, evitando cruzarse con Brasil, el favorito de la otra zona.