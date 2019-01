Realidad e incertidumbre

Otra vez tejió algunas dudas. Central cerró la campaña de pretemporada poniendo la mejilla frente a un Racing que hizo las cosas más simples y fructíferas. Resta un puñados de días para que comience de nuevo la hora de la verdad y los canallas no ofrecieron una imagen seductora. Tampoco convincente como se presagiaba. Se llevó más tarea por resolver puertas hacia adentro. Se pegó la vuelta de esta ciudad sin hacer pie y sabiendo que tiene bastante por mejorar.Racing ratificó por qué es el cómodo puntero de la Superliga. Esta vez no le pegó una paliza táctica al canalla como en el torneo, pero lo tuvo a maltraer bastante. La diferencia entre uno y otro fue notoria en ciertos pasajes. No parecían dos equipos de la misma liga. Encima uno era más veloz que el otro. Y eso también pesa a la hora de poner todo en la balanza del análisis.A los 9' ya Racing le pegó un susto al canalla. Bettini falló en la salida. El chileno Mena fue astuto, le robó la pelota y asistió de manera venenosa a Centurión, quien hizo lucir a Ledesma. Los de Avellaneda tenían la pelota y eran más intensos.Diez minutos después otra vez Ledesma apareció en acción. El pergaminense le ahogó el grito a Pol Fernández, quien tuvo un paso para el olvido por Arroyito en su momento. La respuesta llegó al toque. Jarlan Barrera le metió un pase como con la mano a Parot. El chileno encaró para el frente como si fuese el velocista Usain Bolt y sacó un zurdazo que le hizo temblar las manos a un atento Arias.Los de Avellaneda estaban como en otra sintonía. Eran más precisos. Más punzantes. Más seguros de sí mismos. Y a los 33' capitalizaron un penal que cometió Rinaudo (típico agarrón en un córner) y ejecutó con frialdad Cristaldo, que dejó clavado a Ledesma. Se pusieron 1 a 0 sin chistar. Los auriazules no pudieron hacer pie y se fueron al descanso masticando impotencia.Para el epílogo, Bauza movió algunas fichas. Sacó a un intrascendente Barrera e hizo debutar a Riaño, quien llegó al club pocos días atrás y casi debuta en la red. El ex Boca formó dupla con Herrera, pero mucho no hicieron más allá de que el Chaqueño casi emparda a los 59' de no haber sido por la cabeza salvadora sobre la línea de Sigali. También jugó Allione, que mostró algunos destellos pero no hizo la diferencia que se esperaba.Es cierto que mejoró en el complemento. Pero también que no le alcanzó como para torcer el rumbo. Central demostró que debe seguir mejorando. Aunque ya no cuenta con mucho tiempo porque el sábado jugará por los porotos. Habrá que ver cómo logrará salir parado de su visita a Huracán. O, lo que es igual, cómo transformará la realidad para alejar esta incertidumbre.Bauza igual se fue conforme y dijo que los nuevos precisan tiempo de adaptaciónSalvo en casos muy puntuales, como fue aquella derrota por goleada ante Unión en el Gigante, Edgardo Bauza casi siempre fue optimista en sus conclusiones. El aval de la Copa Argentina conquistada por supuesto le da más peso a sus palabras y anoche no fue la excepción pese a la caída ante Racing. Por eso no dramatizó, se fue conforme y está esperanzado en que su equipo va a mejorar pronto. "Hay jugadores nuevos que llegaron hace poquito y jugaron su primer partido", explicó con lógica el Patón. "Eso me da la pauta de que este equipo puede seguir creciendo. En la medida que se adapten vamos a mejorar", se explayó. Y acotó: "Eso me da satisfacción". El técnico auriazul también consideró que no hubo una supremacía marcada del equipo del Chacho Coudet. Para Bauza "fueun partido parejo. Pudimos empatarlo en dos o tres opciones claras que tuvimos", sentenció. Y agregó: "Me voy conforme porque jugamos contra un muy buen rival y fue parejo". En cuanto a las pretensiones de ahora y hasta el arranque de la competencia oficial, el Patón fue bastante simple en sus conceptos: "Quiero que el equipo mejore".