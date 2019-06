“Más allá de que jugué y dirigí allí, en Newell’s me hice como persona”, dijo Gustavo Raggio, entrenador de Sportivo Las Parejas, que mañana recibirá a la lepra por los octavos de final de la Copa Santa Fe. Ese vínculo y afecto que le tiene al club del Parque lo lleva a aclarar algo que parece obvio y que nadie le objetaría. “No tiene nada que ver que sea hincha con el hecho de que le quiero ganar”, manifestó. Raggio habló en la previa de la expectativa que hay en Las Parejas con este encuentro, tras dejar en el camino a Cremería, con un empate 1 a 1 en Carcarañá y la victoria por 1 a 0 de local.

¿Cómo esperan el partido?

Todo lo que nos está pasando es una consecuencia de lo que generó el equipo en el Federal A. Desde el momento que me tocó hacerme cargo, mantuvimos la categoría, pudimos ganar la zona y llegamos a un lugar en los play off (tercera fase) por el segundo ascenso al que el club no había accedido nunca. Jugar contra un equipo de primera división es un broche, un cierre espectacular para este grupo de jugadores, y especialmente para el club.

Aparte debe ser especial que se juegue en la cancha de Sportivo.

Me cuentan que en una competencia oficial nunca fue a jugar a Las Parejas un equipo que estuviese en primera división. Alguna vez fue Talleres, pero cuando estaba en el Federal A. Para nosotros es un fin de semana especial, porque el sábado termina la primer rueda de la liga cañadense y nos toca el clásico (con Argentino), y el domingo contra Newell’s por la Copa Santa Fe.

¿La prioridad para la conformación del equipo será la Copa Santa Fe?

Contra Newell’s estará la base de los jugadores que sostuvieron al club en el Federal A, que son de trayectoria en la categoría. Durante toda esta etapa intentamos no repetir futbolistas en las diferentes competencias. Los once que salgan a la cancha el domingo no jugarán el sábado. Para nosotros el clásico es importantísimo. Germán Bustamante es mi ayudante de campo en el Federal A y el que dirige en la liga, donde hay jóvenes, con otros de experiencia, a los que estamos apuntalando para que sean el recambio del nuevo plantel en el Federal A. Los que jueguen el sábado van a completar el banco de suplentes del domingo.

¿Cómo llegan para el domingo?

El club apostó por esta copa. Hace un mes que quedamos afuera del Federal A y nos quedamos todos. El club invirtió, con todo lo que eso lleva. El fin de semana, contra Cremería, perdimos un jugador fundamental en el andamiaje defensivo, Marcos Fissore (marcador central), que jugó en primera en Atlético Rafaela. Lo expulsaron y lo vamos a reemplazar con un juvenil que ya jugó en el Federal y dio muestras de que lo puede hacer. Es Lucas Pasco Huinca. En el plantel hay otros juveniles que a partir de nuestra llegada son considerados (habitualmente van al banco). Nicolás Yannantuoni es un número diez, categoría 99, que quedó libre de Newell’s y me lo llevé para allá. También están Julián Acosta, que quedó libre de Central y es volante central o marcador central, y Santiago Gutiérrez.

Por lo visto no habría grandes variantes.

No tenemos grandes misterios. El secreto de haber mantenido la plaza en el Federal fue haber encontrado una formación que nos dio muy buenos resultados. De Rosario están Facundo Fabello (ex Central Córdoba), Brian Meza, Lucas Abascia (ambos ex Central) y Maxi Bocchietti, un histórico de acá que pasó por Central Córdoba. La formación será muy parecida de la que pusimos en el partido que le ganamos a Cremería. Tengo que definir si juega Julián Acosta o Diego Yacob, que jugó en Defensa y Justicia y es el hermano de Claudio, que está en Inglaterra.

¿Cómo juega el equipo?

Es muy ordenado, voluntarioso, con muchísimo carácter para llevar adelante una idea de juego. No es de esperar los partidos, sino de protagonizarlos.

Teniendo enfrente a Newell’s, ¿ese protagonismo puede resignarse?

Si lo resignamos es porque Newell’s se impuso sobre nosotros. No está la idea de defendernos. Sabemos que son jugadores de un nivel superior. Pero tenemos el deseo de ganarlo. Lo jugaremos con nuestras armas, no a pelearlos porque Sportivo juega a los partidos.

¿Te genera una situación diferente que el rival sea Newell’s?

Todo es distinto. Cuando pasamos a Cremería, nos pusimos muy contentos de tener que enfrentar a un equipo de primera. Y en mi caso, estoy contento de poder jugar contra el equipo donde pasé gran parte de mi vida. Más allá de que jugué y dirigí allí, en Newell’s me hice como persona. Este momento lo estoy disfrutando muchísimo. Soy hincha de Newell’s. Pero no tiene nada que ver sea hincha con el hecho de que le quiero ganar. Para mí este partido es doblemente especial. No sólo porque es Newell’s, sino porque si pasamos vamos a jugar a mi pueblo, contra Talleres de Villa Constitución, cuya cancha queda a cuatro cuadras de la casa de mis viejos, aunque yo soy de Atlético Empalme. Talleres espera que vaya Newell’s, pero vamos a ir nosotros (risas).