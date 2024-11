¿Qué le pasó a Pep Guardiola? Heridas en la cara tras el insólito empate de Manchester City

Guardiola.jpg

Las extrañas heridas de Guardiola

Al presentarse en conferencia de prensa, Guardiola salió a dar la cara después de que su equipo se convirtiera en el primero de la historia en desperdiciar una ventaja de tres goles con un cuarto de hora por jugar, así como también fue la primera vez en su carrera como entrenador que dejó escapar un resultado tan favorable.

Mientras respondía las preguntas, uno de los periodistas ingleses le consultó sobre los arañazos que exhibió tanto en su rostro como en su cabeza. “¿Qué me pasó en la cara? Me corté con mis propios dedos, con las uñas. Quería hacerme daño”, respondió el DT con incomodidad.

Un insólito empate

“Después de un 3-3 no hay mucho que decir, hemos jugado buen partido pero no se te puede ir así. Los tres últimos partidos van a ser cruciales, tenemos que pensar en recuperarnos. Si no somos capaces de ganar un partido así, esta Champions será difícil. Necesitamos descansar y pensar en el siguiente partido”, remarcó.

Con respecto a los cambios previos a la remontada del rival, aseguró que “el partido nunca está acabado” hasta el pitazo final, pero afirmó que mientras su equipo ganaba 3-0 “no veía ningún peligro” de perder la ventaja y defendió a los defensores que cometieron errores clave, en especial al croata Josko Gvardiol.

Partido clave en la temporada

Después de acumular seis partidos sin conocer la victoria, Manchester City visitará nada más ni nada menos que al puntero de la Premier League, Liverpool. El partido será este domingo 1º de diciembre desde las 13 (hora en Argentina) en el estadio Anfield y será clave para que los citizens achiquen la brecha de 8 puntos de distancia con el líder.