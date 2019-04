Newell's necesita un 9 goleador. Es la prioridad. Para pelear por no descender lo urgente es tener a un artillero. La elección le corresponderá al nuevo técnico. Y en esta no podrá fallar. Encontrar al punta que le garantice goles será la prioridad del DT que asuma, ya sea Gabriel Heinze, Sebastián Beccacece o el que se ponga al frente del equipo.

La lepra no contó con un 9 en la Superliga y lo padeció. Sí a cuatro jugadores como delanteros netos y apenas hicieron goles. Es que 4 conquistas no es nada y menos en la pelea por no descender.

A esa mínima cifra sólo llegaron Alexis Rodríguez y Luis Leal, quienes aparecieron prácticamente en los últimos 10 partidos. Es decir: Newell's "regaló" 15 juegos.

Esos 8 goles fueron acompañados por 3 de Fydriszewski y uno del paraguayo Oviedo, que fueron los otros puntas netos utilizados por De Felippe y Bidoglio.

Y en proporción, gritaron más Fértoli (hoy en San Lorenzo), que metió 4 en 15 partidos, y Maxi Rodríguez, 3 en 7 cotejos.

Cualquiera de estos "goleadores" leprosos ni asomó en la tabla de artilleros de la Superliga, la que lideró Lisandro López en el campeón con 17, seguido por Emanuel Gigliotti, que en la primera mitad, en Independiente, hizo 12 y se fue a jugar a México, en Toluca.

Claro, no todo es tener un 9. No siempre es clave, pero ayuda muchísimo tener uno. Tal vez se pueda decir que el Gringo Heinze no contó con un goleador definido en su Vélez, aunque eso no quiere decir que no le interese tenerlo. Sus artilleros fueron Lucas Robertone y Matías Vargas con 5 y el punta neto Agustín Bouzat gritó 4, aunque tres en un mismo partido.

Del lado de Beccacece, el DT de Defensa y Justicia sí tuvo a un goleador protagónico: Nicolás Fernández con 8, pese a que el artillero fue Matías Rojas con 10.

¿Y Scocco? El ídolo leproso en el torneo gritó 4 veces en 8 partidos con la camiseta de River, donde tiene un año más de contrato pero también siempre es candidato a volver. ¿Podrá ser otra vez? Antes de irse metió 11 goles. Una buena cifra que a Newell's le haría falta.