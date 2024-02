Primera C: Córdoba recibe a Atlas y Argentino visita a Muñiz

En duda. Rodrigo Lechner arrastra una lesión y va probar en la previa para saber sí puede estar entre los once.

Un domingo de ascenso será para los equipos de la ciudad en el marco de la 3ª fecha de la Primera C y ambos encuentros se disputarán a partir de las 17. Central Córdoba recibe a Atlas en el Gabino Sosa y Argentino visita a Muñiz en el estadio Ricardo Puga. Los dos equipos ya palpitan el clásico que se jugará, el sábado 2 de marzo en el Gabino Sosa.

Con un buen arranque en el torneo de la Primera C, el matador comandado por Diego Pavoni se presenta en barrio Tablada ante Atlas en la búsqueda de la segunda victoria en la temporada para seguir prendido en los puestos de vanguardia de la cuarta categoría. Los charrúas vienen de conquistar un valioso punto agónicamente ante Deportivo Español en el estadio Nueva España y esta tarde ante el marrón tiene una inmejorable chance de sumar de a tres. El técnico charrúa tiene en mente hacer cambios con el respecto al once que igualó ante los gallegos y recién antes del encuentro dará a conocer el once titular.