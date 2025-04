Primera C: Central Córdoba va por más ante Español, en la previa de la Copa Argentina

El técnico Daniel Teglia confirmó el mismo once para enfrentar a los gallegos en barrio Tablada. “El equipo jugó muy bien ante Claypole y viene de ganar un partido complicado. Ante Deportivo Español no habrá cambios”, confió el técnico charrúa.

Central Córdoba ante los gallegos

Con ese panorama, el Matador tendrá esta tarde una prueba de carácter cuando reciba a Deportivo Español, que llega ubicado en la mitad de tabla con cinco unidades. Es un rival de cuidado que siempre hizo buenos partidos cuando jugó en el Gabino Sosa.

En la previa al encuentro ante los gallegos Ovación habló con Tomás Ramírez y Juan Cettou, autores de los tantos en el triunfo ante Claypole por 3 a 1. Ambos vienen de jugar en exterior (Chile e Italia). El restante gol ante el Tambero lo marcó Facundo Marín.

Cettou 2.jpg Llegó de Italia y marcó. Juan Ignacio Cettou jugó tres años en Italia, llegó al Matador y anotó ante Claypole. Gentileza: Prensa Central Córdoba

Juan Ignacio Cettou, defensor goleador

El defensor viene de jugar en el calcio anotó el primer tanto con la camiseta de Central Córdoba ante Claypole. “Estoy muy contento por la llegada a Córdoba, un equipo grande de la ciudad. Vengo del fútbol italiano después de haber estado tres años en el ascenso. Cuando me llegó la propuesta de Córdoba no lo dudé y me vine por acá rápidamente. La sensación es que el torneo es bárbaro, el inicio es muy bueno, esto recién arranca y no hay que quedarnos solo con eso. El plantel está muy bien, sabemos que la categoría es muy dura y que no hay tiempo para relajarnos. Venimos de ganar un partido muy importante y gracias a Dios pude anotar mi primer gol y ayudar al equipo para alzarnos con tres puntos. Ahora tenemos un partido bravo ante Español en el Gabino Sosa y tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha. Después nos pondremos a pensar en Sarmiento, el rival en la Copa Argentina”, reflexionó el futbolista.

Tomás Ramírez, el distinto

El mediocampista regresó a Tablada después de paso por el fútbol chileno. Ante el Tambero anotó el segundo tanto con tremendo zapatazo desde afuera del área. Contó las sensaciones del triunfo y su regreso al club. “El equipo está muy bien, estamos todos unidos tirando para el mismo lado como lo digo siempre, se está armando una hermosa familia. Contentos con estar peleando arriba, pero el torneo es largo, esto recién empieza, así que hay que mantenernos, hay que saber aprovechar los momentos y enfocados partido tras partido. En lo personal estoy muy feliz en el club, gracias a Dios se me dio de volver a un club que quiero mucho, me siento muy cómodo. Todo se dio muy rápido para mi regreso. Cuando volví de Chile le mandé un mensaje a Gonzalo Gómez y me dio el contacto de los encargados del fútbol, llegué a un acuerdo y hoy estoy vistiendo los colores del charrúa. Venimos trabajando muy bien todas las semanas y los resultados nos están acompañando. Ante Claypole ganamos muy bien, quedamos bien ubicados en la zona y ahora se nos viene Español, otro grande en la categoría. Pero iremos por los tres puntos”, se explayó el jugador.

Y añadió: “El partido de Copa Argentina ante Sarmiento será lindo jugarlo, pero primero hay que pensar en en Español y después meternos de lleno en Sarmiento. Sería lindo pasar de fase y darle una inmensa alegría a todo el club”.