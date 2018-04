Porto se lamenta

Vigente. Porto promocionó en Termas la MotoE y fue aclamado por el público.

La vida deportiva de Sebastián Porto está ligada de manera natural al mundo de las dos ruedas. El ex subcampeón del mundo de 250 cc estuvo el pasado fin de semana en Termas de Río Hondo. No para correr como invitado en Moto2 como en 2014. “Me sumaron para probar la nueva MotoE, la categoría que está promocionando Dorna y que tendrá su calendario el año que viene”, sostuvo Seba en diálogo con Ovación. “La sensación de manejarla es medio extraña porque no se escucha. Me gustó y es algo novedoso. Va rápido además”, resumió antes de hacer eje en la falta y los deseos de contar con un raider criollo en el circo que monta el MotoGP. “Es un pecado no tener un piloto argentino en esta competencia”, lanzó sin dudar el rafaelino.

“Estuve disfrutando y compartiendo con muchos amigos este ambiente, que durante tantos años fue el mío. La gente me siguió demostrando mucho cariño y hasta consultando cuándo volvía a correr”, relató de entrada Porto en una charla distendida con este medio una vez que había concluido la actividad oficial en suelo santiagueño.

La presencia del que para muchos es el mejor piloto de la historia del motociclismo nacional no fue obra de la casualidad. Se debió a que fue seleccionado para montar y girar un prototipo de la moto eléctrica antes de que se largara la histórica y particular final de MotoGP. “Fue algo raro porque no es escucha el motor, pero fue una gran experiencia a la vez”, sostuvo Sebastián, quien estuvo rodeado durante todo el fin de semana por su esposa y sus pequeñas hijas.

A la hora de hablar de la ausencia de un piloto nacional en esta disciplina, el rafaelino fue directo al hueso. “Si bien está Gaby (Rodrigo), que corre en Moto3 con licencia nuestra, la realidad es que no tenemos un piloto nacido y parido en nuestro motociclismo. No hay. Igualmente estamos trabajando en nuestro campeonato para ver si podemos tener alguno el día del mañana”, destacó con cierta resignación y esperanza a la vez.

“Claro que también es como que nos falta mucho para tener uno. Hay que cambiar además algunas cosas y copiar otras que tan bien se hacen en España, especialmente. No es nada simple tampoco, pero a la vez es casi un pecado porque muchos países quieren tener un Gran Premio y no lo tienen. En cambio, nosotros sí. Y es un pecado entonces no aprovechar un piloto propio. Es una picardía pero esperemos que aparezca pronto”, puntualizó.

Por último, Porto dejó sentado que “si bien los que no son apasionados no valoran este show, te aseguro que los que somos moteros de verdad valoramos muchísimo que el MotoGP se corra en una provincia de nuestro país. Ojalá podamos tenerlo por muchos años más. Sobre todo por todo lo que se genera. No es sólo una carrera. Por eso hay que disfrutar mucho este gran show”.





