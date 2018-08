Por ahora no están los once de River para el inicio

River ya tiene a los convocados por Marcelo Gallardo para enfrentar a Huracán en Parque Patricios.

Solamente se incorpora Maidana, suspendido en la Libertadores, por Lollo, en relación al duelo con Racing.

El equipo no está definido porque ayer sólo hubo ejercicios regenerativos en la práctica matutina al mando del Muñeco. Aunque que sólo haya un cambio es un indicio de que el Muñeco no piensa una rotación amplia. Además, tras enfrentar al Globo, River no tiene partido entresemana hasta la revancha con la Academia.

De ingresar Maidana entre los titulares, sería por Martínez Quarta.

Ante Racing jugaron: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola y Casco; Leo Ponzio; Nacho Fernández, Pity Martínez y Exequiel Palacios; Pratto y Scocco.