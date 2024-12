Polémica: Emiliano Vecchio subió un video negando haber criticado a Unión Española

El ex Central habló de "mentiras que hacen daño". En cuanto a la entidad chilena, sostuvo: "No hablé con nadie y mi relación con el club es de transparencia".

“ Es más. Yo no hablé con ningún medio. Esa declaración yo no la hice, así que eso también lo quiero dejar muy en claro . Tanto en lo profesional como en lo humano me han ayudado, me han respetado, así que estoy muy agradecido”, aseguró.

"LA RELACIÓN CON #UESPAÑOLA FUE DE TRANSPARENCIA Y TODO LO QUE SE DICE NO ES REAL"



Emiliano Vecchio hizo sus descargos tras ser acusado de millonaria deuda de arriendo y de tener conflictos con el cuadro hispano: "Yo no hablé con ningún medio, esa declaración yo no la hice"

Por último, el jugador (36 años) comentó que “estamos acá y aprovecho de desearles un buen término de año y que empiecen el año que viene con todo y le mando un saludo grande a todos. Un abrazo”.

Qué había dicho Vecchio

Días atrás, Vecchio habló con TyC Sports, que presentó la nota de manera exclusiva, y contó: "La pasé súper mal. No me hicieron los documentos, no me abrieron cuenta de banco, no me dieron lo que me prometieron. Me prometieron un auto para moverme, no me lo dieron. También pagarme el alquiler, no me lo pagaron".

Y agregó: "En ese sentido, fue un año horrible, la pasé pésimo. No me pagaron, me quedaron debiendo plata. Un desastre".

"Se terminó todo", declaró en diálogo con el portal capitalino tras cerrar su paso por Unión Española. "Veremos qué es lo mejor para mi vida, para mi familia y para seguir adelante", expresó el excanalla que en 23 partidos convirtió 6 goles con la casaca roja.

La idea de Vecchio es continuar jugando y por su mente pasa la aspiración de "jugar en Argentina", expresó. Además enfatizó en que está abierto a cualquier oferta porque "lo que quiero es ser feliz y competir".