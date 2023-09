Pogba solicitó la contraprueba tras dar doping por testosterona

Si se confirmase el resultado, Pogba podría afrontar tres escenarios: despido, negociación de culpabilidad o un juicio ante el Tribunal Nacional Antidopaje. En caso de ser condenado, las penas podrían ser de una inhabilitación de hasta dos años, que podría duplicarse "si la infracción de las normas antidopaje implica una sustancia prohibida específica y la Organización Antidopaje puede demostrar que la infracción es intencional".

Cabe remarcar que el futbolista también podría recurrir al TAS.

Del lado del jugador apuntan a defenderse desde la "no intencionalidad" y del "desconocimiento" de las características prohibidas del producto tomado, según indican los medios europeos.

La testosterona es una hormona producida de manera natural por el organismo, pero en ocasiones se utiliza como dopaje puesto que aumenta la masa muscular, otorgando mayor fuerza y resistencia física a quien se la administra.

Santiago Silva, un antecedente local

El uruguayo Santiago Silva cumplió una sanción de dos años por doping al darle un control positivo de testosterona.

Silva fue sancionado por doping mientras jugaba en Gimnasia y Esgrima La Plata en 2019. Según había explicado el delantero, la situación se debió a que usaba un gel para la fertilidad.

Sin embargo, un recurso de amparo le permitió seguir trabajando y pasó a lucir la camiseta de Argentinos Juniors, pero la Justicia falló en su contra y debió completar la pena durante más de un año.

El 11 de diciembre de 2021 Silva cumplió su condena que le impedía trabajar con el fútbol y Aldosivi, a instancias del técnico Martín Palermo, lo incorporó para la temporada 2022.

El delantero en ese momento brindó detalles sobre los motivos por los que dio positivo. “Es verdad, uno por ahí es positivo pero es claro que es una noticia muy negativa. A uno lo toca sensiblemente y a mi familia. Uno estaba intentando buscar un tercer hijo y me pongo a hacer un tratamiento de fertilidad en aquel momento. En el partido, yo jugando para Gimnasia frente a Rosario Central, a mi me toca antidoping y después de tres meses me sale el positivo”, explicó.

El uruguayo ahondó más en el tratamiento que afrontó en ese momento con su pareja para intentar ser padre por tercera vez. “Lo que me salta a mi es la testosterona. Uno se informa y me gusta estar al tanto. Es una hormona que generamos tanto nosotros como las mujeres y este gel que me estaba poniendo me ayudaba a poder buscar familia. Yo no estoy negando que me ponía este gel para que me ayude, pero lo que yo utilice no fue para sacar ventajas futbolísticas, fue para buscar familia nuevamente. Después, quedará a criterio de los especialistas, entre comillas”, señaló.