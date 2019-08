Podoroska, enorme en el polvo de ladrillo de Lima

Con mucho tenis y con esa cabeza prodigiosa que cuando quiere la dota de una confianza espectacular, la rosarina Nadia Podoroska ganó un gran partido en los Juegos Panamericanos y se metió en las semifinales del cuadro de singles. Hoy tendrá un encuentro aún más duro y más complejo que el de ayer, pero cargado de una motivación única: de ganar no sólo que se asegurará una medalla y un podio continental sino que abrocharía un pasaje directo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Todas las jugadoras que están acá están un poco lejos de clasificar normalmente a los Juegos, por eso, esta oportunidad es única”, le confesó la Rusita a Ovación desde Perú. Va por todo. En tanto, otro rosarino, residente en Armstrong, Facundo Bagnis, también se metió en semifinales de individuales y anoche aseguró medalla.

La Rusa Podoroska jugó un partido formidable ante la argentina nacionalizada estadounidense Usue Arconada, a quien venció por doble 6/4 levantando varios puntos de set y quiebre abajo en el segundo parcial. Con el correr de los minutos y pese a aquellos pasajes en que se encontró en desventaja Podoroska sacó a relucir su abanico de golpes y tenis ofensivo para ir destruyendo a una rival que conoce muy bien y con quien incluso jugó dobles en el circuito. Juntas fueron semifinalistas de Roland Garros Junior pero no se habían cruzado en individuales. Hoy Arconada se encuentra bastantes puestos WTA por encima de la rosarina, pero eso no fue impedimento para que Nadia pudiera imponerse. Segura en las elecciones y confiada, cada vez más fuerte de la cabeza como ella misma lo reconoció después, se lució en el polvo de ladrillo de la sede que se encuentra distante unos 20 minutos de Lima y la villa panamericana.

Tras liquidar el pleito en una hora y 35 minutos de juego Podoroska enfrentará hoy a la preclasificada Nº 1, Verónica Cepede Roig, la paraguaya que ya es deportista olímpica y tiene mejor rodaje, con la que no se ven las caras desde hace cuatro años, cuando la guaraní ganó los dos partidos que jugaron. Pese al ránking que tiene a Cepede 147ª y a Podoroska 287ª (Arconada es 184ª) el de hoy será un partido con demasiados condimentos, especial.

Por caso, estos son los primeros Juegos Panamericanos de Podoroska, de 22 años, quien no representaba a argentina desde hacía casi dos por lesiones como principal motivo. Y no sólo que logró instalarse en la semifinal y asegurarse al menos dos partidos más (en dobles cayó junto a Catalina Pella) sino que además tiene la chance soñada de meterse en los Juegos Olímpicos del año que viene. Los tenistas que accedan a la final sacarán pasaje a Tokio y luego el año que viene, si se ubican entre las 300 del mundo, competirán en Japón. El partido de hoy será durísimo para la rosarina. De avanzar, la medalla, el podio y la clasificación serían un combo maravilloso. Mucho más teniendo en cuenta lo mal que está el tenis femenino argentino, todas las dificultades que atraviesan las jugadoras y el casi nulo apoyo que tienen. Las ganas y el esfuerzo a veces pueden más que lo demás. En este sentido, que alguna de ellas, en este caso Podoroska, tenga la chance de estar en Tokio tiene tono de hazaña.

“Fue un partidazo, sabía desde antes que iba a ser un partidazo, peleado, duro, ella juega muy bien y nos conocemos bastante, pero me gustó mucho mi mentalidad, mi cabeza, fui muy consistente y no me fui nunca del partido. Incluso en el segundo set que estuve un poco abajo seguí con mi estrategia a full. Estoy muy contenta con el nivel sobre todo”, le confesó la Rusa a Ovación, aún desde la sede del club Lawn Tennis, lugar elegido para esta competencia. Ahí, en grupo con el equipo argentino de tenis capitaneado por la legendaria Mercedes Paz y el roldanense Eduardo Schwank.

Sobre el partido de hoy Nadia aseguró que “es más difícil todavía, Vero (Cepede Roig) juega realmente bien al tenis, tiene mucha experiencia”, aunque reparó en que las ganas y el creer achican las distancias: “Estos partidos que vengo jugando me dan confianza, estoy haciéndolo muy bien”. Y sobre la consulta inevitable de si se potencia vistiendo los colores albicelestes, la jugadora que varias veces se puso sobre los hombros al equipo nacional de Fed Cup, admitió: “Seguro, jugar para Argentina significa otra cosa, a mí al menos me da más fuerza y obviamente que el pasaje a Tokio es una motivación muy grande. Todas las jugadoras que están acá están un poco lejos de clasificar normalmente a los Juegos Olímpicos y esta oportunidad es única. Estoy muy motivada”.

La otra semifinal será entre la estadounidense Caroline Dolehide y la brasileña Carolina Alves. Ambos partidos se verán sobre el mediodía argentino.

Un rato antes de hablar con Ovación, para la televisión, Podoroska habló de la pulserita de Argentina que lucen todos en el equipo y contó que fue una iniciativa grupal de mucho significado: “Nos recuerda los 40 millones de argentinos que somos en el país y eso te da fuerzas. Es todo un símbolo”, remarcó.

Dos medallas seguras

Como Nadia, otro rosarino se metió en semifinales. Facundo Bagnis, quien reside en Armstrong y ya fue medallista en Toronto 2015, venció al dominicano José Hernández por 6/2 y 6/3, mientras que Guido Andreozzi hizo lo propio ante un rival del mismo país, Roberto Cid por 6/1 y 6/4. El zurdo irá hoy ante el brasileño Joao Menezes (dio la sorpresa al sacar al Nº 1, Nicolás Jarry) y Andreozzi con el chileno Tomás Barrios Vera. Estos encuentros sucederán los partidos de las chicas y ya hay asegurada una presea argentina en singles.

Anoche, Bagnis y Andreozzi también garantizaron la de plata al meterse en la final de dobles. Con autoridad se impusieron en el epílogo de la jornada a los peruanos Juan Pablo Varilla y Sergio Galdos por 6/1 y 7/5. Hoy, luego de que se definan los podios de singles irán ante los ecuatorianos Gonzalo Escobar y Roberto Quiroz, máximos favoritos, por el oro.