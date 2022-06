Pirulazo de Central para descomprimir el mal momento

Por el momento que vive, el triunfo 1-0 es todo en Central, pero no es conveniente dejar de lado que después de mucho tiempo volvió a marcarle diferencias desde el juego a un equipo, tibio por cierto como este Godoy Cruz. Pero la diferencia existió y la victoria no sólo fue justa, sino que no mereció ser tan exigua. Fue de penal, pero a Central eso poco debe importarle, porque sin se runa maravilla hizo lo que hacía rato no lograba, y eso es lo que cuenta.