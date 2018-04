Ping pong a puro fútbol

¿Hay chances de retener a Luis Leal?

Todavía no hay nada. No queremos anticiparnos a nada porque estamos jugando el torneo, faltan cuatro fechas, y además hay un partido de Copa Sudamericana y otro de Copa Argentina (sería el 18 de mayo en Santa Fe ante Deportivo Rincón de Los Sauces). En estos encuentros está el máximo esfuerzo. Claro que Luis tuvo grandes partidos, tiene jerarquía y lo demostró. Sabemos que con él en cancha el rival tiene un cuidado extra. El que tiene la decisión de elegir es el técnico de turno.

¿Están conformes con De Felippe?

Sin dudas. No sólo por lo futbolístico y por su trabajo, sino que vimos en Omar y en todos sus colaboradores a grandes personas. Creemos que esta es la base para que un grupo pueda lograr objetivos.

Dirige Juan Pablo Pompei mañana ante Boca. ¿Algo para decir?

Ojalá que tenga un buen partido y que en los 90 minutos tome las decisiones acertadas por el bien del espectáculo.

A Víctor Figueroa se le vence el contrato, ¿tienen una postura a seguir?

Lo mismo que con Leal, hasta que no termine el torneo no vamos a adelantarnos para no sacar el foco de la competencia.