Para Augusto Schott, "hay que rescatar lo bueno que hizo Newell's"

Entre las cuestiones en el debe, Augusto sugirió reveer el gol de Boca para encontrar explicaciones y las falencias. "A veces quedamos enganchados mal parados, pero se mejoró. Hay que ver como llega el gol, la jugada en sí, donde hubo desajustes y seguir trabajando. Sumando gente atrás nos sentimos más cómodos, con los enganches mejor parados, pero nos siguen convirtiendo", indicó.

Un partido especial frente a Talleres

Espiando la última fecha de la Liga Profesional, y como es jugador de Talleres, no pudo obviar que no será un encuentro más, ya que su ex club puede lograr el campeonato. "Es un partido muy especial, hoy me debo a Newell's, es mi trabajo y cuando esté dentro de la cancha te olvidas de todo. Hay que dar lo mejor por la camiseta que uno tiene puesta. Va a ser especial la previa y el post, pero durante el partido no", concluyó.