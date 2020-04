Pandemia, fútbol y un futuro personal incierto

Sebastián Peratta, el director deportivo leproso, está realizando la estricta cuarentena junto a su familia. “Cuidándonos nosotros cuidamos a todos, hay que acatar las reglas como sociedad”, abrió la charla el ex arquero rojinegro campeón en 2013. El Flaco mantuvo un diálogo a fondo con Ovación y no se guardó nada. Detalló cómo vive el aislamiento por la pandemia junto a su familia, pero también desmenuzó la realidad futbolística leprosa, desde la primera división hasta las infantiles. Es que sus antenas están puestas en todas las canchas del club donde rueda una pelota, del baby al Coloso. Quiere que siga Kudelka, valoró el compromiso de Maxi, fue cauto con el probable retorno de Nacho y adelantó que fiel a su estilo no se meterá en política en este año electoral. Y entregó una frase resonante sobre su futuro: “Mi compromiso en esta etapa en Newell’s es hasta superar la situación límite y delicada con los promedios. A partir de ahí veremos qué puede pasar. No sé todavía si voy a seguir”. Un Peratta genuino, frontal y vehemente.

¿Cómo te llevas con esta emergencia sanitaria que cambió la vida de todos?

Nos cambió seguro. Estoy preocupado, viviendo como todos. Tengo padre, madre, suegro y suegra. Uno piensa en la gente de más riesgo como son los mayores. Tratando de ayudar a mi familia en salir lo menos posible o en salir yo para que los demás se queden adentro.

¿Además sos padre y debés sentir una responsabilidad extra?

Seguro. Si bien mis hijos son chicos, ya no lo son tanto, así que preguntan y quiere saber. Ven televisión y escuchan un montón de cosas. Así que tratando de asesorarlos con la información de lo que se dice, de lo que no se dice, de lo que pasa en otros lugares, que es mucho más dramático que lo que está pasando acá. Están con las tareas para el hogar que les mandan del colegio y nuestra responsabilidad es estar con ellos.

¿Y en los ratos libres qué hacés?

Analizo la situación de lo que está pasando en general en este momento, trato de ver cosas que dicen en otros lados para comparar. No soy de informarme por un solo medio. Leo y miro un poco todo y saco mis propias conclusiones. Además uno está siempre atento a trabajar y planificar lo que es mi función en Newell’s.

¿En cuanto a tu rol en Newell’s, cómo se trabaja en esta cuarentena?

Es muy difícil porque es una situación inédita para todos. No sé si difícil es la palabra justa, pero la realidad es que es una manera nueva que estamos aprendiendo a trabajar. Con el tiempo ya pasaron varias semanas de cuarentena y fuimos mejorando en la organización. Desde mi función estoy en contacto permanente con el club, con todos mis compañeros, pensando escenarios posibles y un poco imaginando lo que viene. Porque no hay una definición de qué es lo que puede ocurrir, entonces a veces recopilamos información de un lado y pensamos que vamos para allá, después parece que va todo para el sentido contrario. Nosotros tenemos que tener todo preparado para cuando la situación se defina.

¿Cómo actuaron desde infantiles a primera?

En cuanto a las áreas del club, el fútbol infantil es obvio que se detuvo por una cuestión de seguridad, como se paró el colegio. Las divisiones inferiores siguen trabajando con todas sus áreas, con videoconferencias y planes de entrenamiento para los jugadores. Y la primera división está totalmente organizada con Darío (Kudelka) y todo su cuerpo técnico. El club les acercó a los jugadores los elementos de entrenamiento de Bella Vista, como bicicletas fijas, pesas y otros implementos para que puedan mantenerse en forma desde su casa.

Una sociedad futbolera como la argentina y, en especial, una ciudad como Rosario entendieron que el fútbol está hoy en segundo plano y debía parar sí o sí por la pandemia. ¿Coincidís?

Desconozco lo que es la parte científica de la pandemia, pero lógicamente que se paró todo. Esto excede cualquier análisis. Tal vez en un primer momento se pensó otra cosa, pero esto no se resolvía sólo con evitar el público y jugar a puertas cerradas. El tema revestía una gravedad que los que saben entendieron que lo mejor era esto y no podemos arriesgar. Estamos ante un tema que tenemos desconocimiento total y debemos hacer lo que nos dicen. Nos dicen que nos tenemos que quedar en casa y hay que hacerlo y acatar las reglas como sociedad y cuidarnos. Cuidándonos nosotros cuidamos a todos.

¿Pensás que el parate va para largo? Se habla de descensos sí o no, de continuar o terminar la temporada. ¿Qué opinás de todo lo que se dice al respecto?

Se habla mucho, pero en definitiva no se sabe si esto va a durar quince días, un mes o tres meses más. No hay parámetros. Entonces hay mucha información y una se pisa con la otra. Desde que se va a volver a jugar pronto hasta que no se juega más hasta agosto. La verdad es que no hay nada fehaciente para saber lo que puede ocurrir. Hoy el campeonato está suspendido, no está terminado y mientras esté suspendido hay que estar preparados para arrancar y terminarlo. Y si mañana por la pandemia dicen que finalizó será así y tendremos que pensar en la temporada que viene. Acá no hay que ver las conveniencias, es un tema que excede cualquier planificación e interés personal.

Los argentinos somos bravos para cumplir normas, ¿esta lucha contra el virus puede ser un punto de partida?

Ojalá. Porque sería un aprendizaje como sociedad con algo que nos involucra a todos como es la salud. Acá no hay intereses políticos ni económicos, no hay nada, esto es salud. Hoy nos toca tener que cuidarnos entre todos. Ojalá que le sirva a una sociedad que mayormente está dividida, que se habla de la grieta, que todo es blanco o negro, pero en este caso no hay ni colores porque nos puede tocar a todos. Así que ojalá que sirva. Veremos qué enseñanza nos deja. Primero hay que pasarlo y después esperemos que nos deje alguna enseñanza también.