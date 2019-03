En el segundo día de competencia de los Juegos Suramericanos de Playa volvió a ver flamear la bandera argentina en lo más alto. Gracias al canotaje, única disciplina que tuvo premiación ayer, llegaron las alegrías albicelestes. María Cecilia Callueque y Rodrigo Caffa se subieron a lo más alto del podio y se colgaron el oro en las pruebas de 16.000 metros del K1. Dos palistas de sacrificio a flor de piel.

Las aguas del Paraná, la costanera, el balneario, el puente Rosario-Victoria y la silueta de la ciudad les regalaron una postal incomparable a los palistas que, una vez llegados a la meta dieron cuenta del intercambio que se generó con embarcaciones que pasaron cerca o con aquellos que estaban apostados en la costanera disfrutando de una tarde de sol cómplice. Tras las diez vueltas al circuito de 1.600 metros llegó el agradecimiento al apoyo y a la incentivación. Con buena presencia de gente, el Estadio Azul, que mira al río, fue testigo privilegiado de ese circuito y de ese desempeño.

La roquense Cecilia Callueque, quien el año pasado fue campeona senior en el Mundial de Portugal, se quedó con el primer lugar entre las chicas. La palista que es especialista en canotaje-maratón y que deberá viajar próximamente a China para defender el citado título mundial se impuso con un tiempo de 1h, 32' 9'. La siguió una muy emocionada Mairovi Jaspe, de Venezuela (1 h 33' 33'') y completó el podio la uruguaya Nadia Fernández (1h 44' 45'').

Callueque, quien llegó a Rosario como absoluta candidata para su prueba, relató tras la victoria que "el río estaba bajo, un poco pesado pero dentro de todo está bueno, en la última media vuelta me enganché, porque está también un poco sucio, pero era aguantar y llegar". Y agregó: "La idea era tratar de salir lo más adelante posible, no conocía mucho a las otras chicas, había que sacar ventaja".

La palista multicampeona relató que "me gusta entrenar, me gusta competir (...) Ahora tengo que ir a defender mi título del mundo, va a ser difícil pero uno hace lo mejor posible durante el año para tratar de llegar de la mejor manera". El relato remite a los esfuerzos, que incluso por venir del sur a veces deben multiplicarse: "Vivo y entreno en General Roca, tengo la posibilidad de entrenar todo el año aunque a veces el frío condiciona. En el caso nuestro (de los palistas de allí) tenemos que recaudar el dinero para los viaje, eso nos limita, muchas veces especulamos con si podremos viajar o no. Es difícil por ese lado". La pala, en mano, le dio la razón con las etiquetas de los sponsors rionegrinos: "Hay gente que me apoya y me ayuda mucho, así que estoy agradecida".

Antes de irse del Estadio Azul, Callueque, quien celebró títulos grandes afuera (como el de ese Mundial 2018) destacó aquello que tantos atletas tildan de especial: "Se siente el acompañamiento de la gente y eso es muy importante para un deportista, porque motiva y da cosquillitas en la panza. Tiene una condimento especial estar en el país".

Caffa dejó la estela

Antes que Cecilia Callueque conmoviera con su jerarquía y humildad, la celebración argentina llegó de la mano de Rodrigo Caffa, quien a sus 40 años se quedó con la primera medalla del K1. El entrerriano ganó con contundencia, recorriendo los 16.000 metros en 1h 15' 38''. La medalla de plata fue para el venezolano José Silva (1h 19' 3') y la de bronce para el chileno Camilo Valdes (1h 22'' 12').

Al llegar a zona mixta, lugar de encuentro con los periodistas, Caffa destacó lo divertido que le pareció correr con la cercanía del público, que le gritaba desde diferentes lugares y que en un momento "se pasó de rosca" ante las ansias de ganar, por lo cual llegó realmente cansado a la meta. Pero ante todo resaltó que pese a ser entrerriano se sintió local, el Paraná es para él un viejo conocido. El momento más emotivo llegó cuando el periodista de Argentina Dorada, Yannick Zaputovich, le preguntó si por haber tenido un 2018 difícil, este oro era más especial. "Sí, qué se yo, tuve unos problemas de salud jodidos, tuve cáncer, tuve una aneurisma y la verdad es que la pasé feo", dijo, e inmediatamente cortó la nota antes que se caigan las lágrimas: "¡A remar!" (ver aparte).





Marco de público y más entradas

La organización de los Juegos espera para este fin de semana la mayor cantidad de gente en lo que va de la competencia. Durante la semana se entregaron muchísimos tickets para hoy y mañana. Además, el expendio gratuito continúa de cara a algunas competencias de hoy y a las jornadas de los próximos días. De 18 a 21 se pueden adquirir de manera gratuita en el hipódromo, con DNI (dos entradas por persona).