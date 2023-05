Palavecino se mostró arrepentido por el escándalo en el Superclásico: "Generé algo sin necesidad"

El ex jugador del Deportivo Cali habló y confesó su arrepentimiento por los incidentes que provocó al haberle gritado el gol de Miguel Borja en la cara del defensor de Boca, Jorge Nicolás Figal: “Después de ver los videos y toda la locura que fue quiero decir que estoy arrepentido de lo que hice. Generé algo que no había necesidad que sucediera. Después cuando me cayó la ficha en el vestuario, porque no pude ver el final por haber sido expulsado, me pregunté para qué lo hice, porque estos partidos son únicos y más cuando ganas esta clase de clásicos con tu gente. Estoy contento, pero arrepentido”.