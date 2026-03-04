Boca festejó con una goleada ante Lanús en el partido que debían de la 7ª fecha

El Granate fue ampliamente superado y cayó 3 a 0, con un gol de Ascacibar y dos de Merentiel

Boca superó de punta a punta y goleó por 3 a 0 a Lanús, reciente campeón de la Recopa Sudamericana 2026, en un partido que disputaron en el estadio Néstor Díaz Pérez, que adeudaban de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido lo marcó el volante Santiago Ascacibar, en 14 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Miguel Merentiel sentenció el triunfo en 29 minutos de la primera parte y 19 de la segunda.

Con el abultado triunfo, el Xeneize alcanzó la sexta posición de la zona A, con 12 puntos, mientras que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino es décimo en el grupo con 9 unidades.

El próximo partido del equipo que dirige Claudio Úbeda será por la fecha 10, recibiendo a San Lorenzo el próximo miércoles 11 de marzo a las 19.45, mientras que el Granate visitará a Estudiantes el viernes 13 a partir de las 20.

Boca abrió el marcador a los 14 minutos, con un remate de volea desde el borde del área de Ascacibar, que se desvió en el defensor José Canale y entró por el ángulo izquierdo del arquero Nahuel Losada.

En 29 minutos, un buen pase filtrado habilitó el desborde por izquierda del delantero Tomás Aranda, cuyo centro atrás fue desviado hacia el medio por Losada, aunque permitió que Merentiel cabecee al gol ante el arco libre.

Cuando iban 41 minutos, un centro desde la izquierda llegó preciso al punto del penal para el cabezazo del delantero Adam Bareiro, cuyo remate potente fue despejado por Losada a media altura, sobre su poste derecho.

En 18 minutos de la segunda parte, un tiro libre al primer palo habilitó el cabezazo del defensor Ayrton Costa, que se fue cerca del travesaño.

Un minuto más tarde, un excelente pase en profundidad de Leandro Paredes rompió líneas y dejó mano a mano a Merentiel, que encaró ante el desesperado achique del arquero rival, a quien desairó picando la pelota por encima de su cuerpo para el 3 a 0.

Merentiel volvió a quedar mano a mano a los 37 minutos, aunque esta vez intentó superar al arquero en velocidad yendo para su pierna izquierda, pero Losada pudo arriarlo hacia el costado y, cuando fue superado, el uruguayo ya no tenía ángulo para definir con comodidad y su disparo fue despejado por un defensor.

Lanús tuvo su primera llegada de riesgo tres minutos después, con un centro al segundo poste que cabeceó el mediocampista Felipe Peña Biafore, que no pudo con la estirada del arquero Agustín Marchesin para sacar un remate bajo por su palo derecho.