Motociclismo: un piloto argentino de 17 años consiguió la pole y largará primero en el GP de Austria

Valentín Perrone largará primero por primera vez en su carrera. Antes pudo controlar la moto al derrapar en una curva muy veloz del circuito

16 de agosto 2025 · 15:22hs
Valentín Perrone empieza a destacarse en el motociclismo mundial. 

Valentín Perrone empieza a destacarse en el motociclismo mundial. 

El argentino Valentín Perrone, de 17 años, consiguió en Austria su primera pole position en el Mundial de Moto3, apenas horas después de protagonizar una de las salvadas del año en el motociclismo mundial. El chico consiguió este logro en el año de su debut y en la decimotercera carrera que disputa.

Perrone ya había demostrado el viernes sus condiciones al quedar segundo en las dos salidas a la pista de Spielberg, donde este domingo se disputará el Gran Premio de Austria. Y este sábado, el argentino ratificó todo lo que insinuó un día antes.

El argentino exprimió al máximo su potencial y el de su moto, una KTM del equipo Tech3, pese a lo cual en sus primeros dos intentos no pasó del tercer puesto. Pero en el último bajó todos sus tiempos y quedó por encima de sus rivales.

Es increíble estar en pole por primera vez, es un gran trabajo del equipo. Ojalá el domingo podamos repetir el primer puesto" Es increíble estar en pole por primera vez, es un gran trabajo del equipo. Ojalá el domingo podamos repetir el primer puesto"

La gran actuación de Perrone marca el regreso de un argentino a la pole position en una carrara del Mundial de motociclismo después de cuatro años. El último había sido Gabriel Rodrigo en Barcelona, hace cuatro años.

Valentín Perrone: "Es increíble"

“Es increíble estar en pole por primera vez, es un gran trabajo del equipo. Ayer posición dos, hoy fui tres a la mañana y ahora, uno. Ojalá el domingo podamos repetir el primer puesto", dijo Perrrone tras asegurarse el primer lugar en la largada.

Y añadió: "Tengo buen ritmo, será un grupo de pelea entre seis o siete pilotos; trataré de dar el máximo”.

La última vez que un argentino consiguió ganar en una carrera mundialista fue en 2005, cuando Sebastián Porto llegó primero en el Gran Premio de Países Bajos.

Por la mañana, antes de logar la pole position, Perrone había protagonizado una tremanda salvada cuando la moto sufrió un pequeño derrape en una curva muy veloz e incluso llegó a tocar el suelo con la pierna y el brazo. El argentino consiguió controlarla y, aunque perdió un par de posiciones en la maniobra, pudo seguir en la pista.

El paraguayo Ronaldo Martínez hizo los dos goles del Platense del Kily González ante San Lorenzo. 

Kily González al fin ganó con Platense, contra un equipo con el que tiene "una conexión muy especial"

Enzo Copetti tendrá su primer partido de titular en Central en el torneo Clausura.

Central: cambios de nombres y de esquema para recibir a Riestra antes del clásico

Central Córdoba obtuvo una trabajosa victoria como visitante.

Central Córdoba cumplió con su labor y se trajo los tres puntos en su visita a Puerto Nuevo

La 8ª de Central le hizo cuatro goles a Vélez después de 24 años.

Central: el curioso dato que une a Fatura Broun con la goleada de la 8ª división ante Vélez

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

En vivo: Central abrió el partido con un gol de Veliz y derrota 1 a 0 a Deportivo Riestra

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

El intendente dijo que todavía queda mucho por investigar y pidió "no meter esto en un barro o discusión electoral, porque es un caso gravísimo"
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Kily González al fin ganó con Platense, contra un equipo con el que tiene una conexión muy especial

Central: cambios de nombres y de esquema para recibir a Riestra antes del clásico

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur
Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país
Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso
El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos