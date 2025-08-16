Motociclismo: un piloto argentino de 17 años consiguió la pole y largará primero en el GP de Austria

Valentín Perrone largará primero por primera vez en su carrera. Antes pudo controlar la moto al derrapar en una curva muy veloz del circuito

El argentino Valentín Perrone, de 17 años, consiguió en Austria su primera pole position en el Mundial de Moto3, apenas horas después de protagonizar una de las salvadas del año en el motociclismo mundial. El chico consiguió este logro en el año de su debut y en la decimotercera carrera que disputa.

Perrone ya había demostrado el viernes sus condiciones al quedar segundo en las dos salidas a la pista de Spielberg, donde este domingo se disputará el Gran Premio de Austria. Y este sábado, el argentino ratificó todo lo que insinuó un día antes.

El argentino exprimió al máximo su potencial y el de su moto, una KTM del equipo Tech3, pese a lo cual en sus primeros dos intentos no pasó del tercer puesto. Pero en el último bajó todos sus tiempos y quedó por encima de sus rivales.

Es increíble estar en pole por primera vez, es un gran trabajo del equipo. Ojalá el domingo podamos repetir el primer puesto"

La gran actuación de Perrone marca el regreso de un argentino a la pole position en una carrara del Mundial de motociclismo después de cuatro años. El último había sido Gabriel Rodrigo en Barcelona, hace cuatro años.

Valentín Perrone: "Es increíble"

“Es increíble estar en pole por primera vez, es un gran trabajo del equipo. Ayer posición dos, hoy fui tres a la mañana y ahora, uno. Ojalá el domingo podamos repetir el primer puesto", dijo Perrrone tras asegurarse el primer lugar en la largada.

Y añadió: "Tengo buen ritmo, será un grupo de pelea entre seis o siete pilotos; trataré de dar el máximo”.

La última vez que un argentino consiguió ganar en una carrera mundialista fue en 2005, cuando Sebastián Porto llegó primero en el Gran Premio de Países Bajos.

Por la mañana, antes de logar la pole position, Perrone había protagonizado una tremanda salvada cuando la moto sufrió un pequeño derrape en una curva muy veloz e incluso llegó a tocar el suelo con la pierna y el brazo. El argentino consiguió controlarla y, aunque perdió un par de posiciones en la maniobra, pudo seguir en la pista.