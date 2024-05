Oscar Poppy Larrauri volvió a sentirse piloto de Fórmula Uno

Y como buen tuerca que es, un emocionado Poppy, de 69 años, le dijo a La Capital que "la verdad quedé muy contento de no dañar el auto, de haber entendido lo que estaba pasando. Se me rompió la bomba de embrague y me costaba llevarlo derecho. Se ve que pusieron resortes muy blandos adelante porque cabeceaba mucho. Fue complicado de manejarlo".

Quería mi auto, porque este no era el que manejé (era el de Stéfano Módena, que corría con el 33, el suyo era el 32). Por más que no andaba muy fuerte, me di cuenta que añoré el que probé acá también. No me animaba a acelerarlo en plena recta porque sentía que se me podía escapar, solo lo hice en las curvas lentas e hice trompos, porque la verdad es que no traccionaba. Pero me divertí mucho, el premio que me puedo dar es el espíritu de lucha que uno tiene, de tratar de hacer las cosas bien y por suerte salió todo bien".