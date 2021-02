La dirigencia de Central decretó el martes pasado que se quedaba. Como la propuesta de Atlético Tucumán no fue seductora para el canalla, Emmanuel Ojeda no tuvo más remedio que resignarse y aceptar la determinación que adoptó la comisión por tener contrato vigente. Ante la seria lesión ligamentaria de Fabián Rinaudo, Cristian González lo reinsertó ayer mismo entre los titulares, y por eso el correntino asomará mañana a la noche contra River desde el inicio en el renovado estadio millonario. El Kily, de no mediar imprevistos, incluirá al volante central en el corazón de la cancha para que ayude a combatir y a ganar la zona junto a Rodrigo Villagra en pos de clavar un nuevo triunfo monumental.